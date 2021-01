Des fonds de 100 millions $ pour les jeunes entreprises

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les jeunes entreprises d’ici et de l’actualité des entreprises cotées en Bourse.

Québec injecte 50 millions $

Photo d’archives, Simon Clark

Le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, a lancé cette semaine le Concours des fonds d’amorçage, qui sera doté d’un financement de 100 millions $. Le gouvernement y apportera une contribution de 50 millions $, le solde provenant du Fonds de solidarité FTQ, de Teralys Capital, de Fondaction CSN et de la Caisse de dépôt. L’initiative vise la création d’au moins trois nouveaux fonds dans des secteurs à fort potentiel de croissance au cours des trois prochaines années.

Il vend du Richelieu

Capture d’écran

Un administrateur de Quincaillerie Richelieu, Marc Poulin, a réalisé un profit de plus de 145 000 $ en exerçant des options d’achat d’actions de l’entreprise québécoise, mercredi. M. Poulin est un ancien PDG de Sobeys (IGA au Québec). Le titre de Richelieu a gagné plus de 30 % au cours des 12 derniers mois, de sorte que l’entreprise vaut aujourd’hui plus de 2 milliards $.

Importante acquisition pour une PME de Victo

Gryb International a reçu l’appui financier d’Investissement Québec, de la Banque Nationale, d’Exportation et développement Canada (EDC), de la Banque de développement du Canada (BDC) et de Fondaction pour acquérir Two Harbors Machine Shop, une entreprise du Minnesota. Fondée en 2007 à Victoriaville, Gryb fabrique de l’équipement pour machinerie lourde utilisé dans plusieurs secteurs, notamment la construction, la démolition, la foresterie, le transport, le recyclage et les mines.

Sagard se lance dans les jeux vidéo en France

Photo AFP

Sagard, une filiale de Power Corporation, a pris une participation minoritaire dans le studio français de jeux vidéo Asobo. Fondé en 2002, Asobo a notamment développé la plus récente version de Microsoft Flight Simulator, qui a reçu un excellent accueil critique et populaire.

Vers un fonds en aéronautique

Frédéric Loiselle, qui dirigeait jusqu’à tout récemment les « solutions aérospatiales » à la BDC, souhaite lancer un fonds de 100 millions $ voué à l’acquisition d’entreprises aéronautiques. M. Loiselle aimerait que Québec y investisse jusqu’à 30 millions $. Le ministre Fitzgibbon a récemment confié au Journal qu’il voulait encourager la création de tels fonds.

Financement de 40 M$ pour NanoXplore

NanoXplore, un producteur de graphène montréalais, émettra pour au moins 40 millions $ de nouvelles actions à la Bourse de croissance TSX. L’entreprise, qui compte des usines en Amérique du Nord et en Europe, a récemment conclu un accord pour livrer du graphène à l’ontarien Martinrea, un important fournisseur des constructeurs automobiles.