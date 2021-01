Des lacunes défensives coûteuses aux Raptors

La récente défaite des Raptors de Toronto, leur troisième consécutive, a mis en évidence certaines faiblesses de la formation canadienne, particulièrement en défensive.

• À lire aussi: Les Raptors s’inclinent à nouveau

En effet, l’entraineur-chef Nick Nurse a rapidement évoqué cet aspect du jeu après le revers de 126 à 124 encaissé aux mains des Kings de Sacramento, vendredi soir, au Amalie Arena de Tampa.

«Je pense que nous n’étions pas réellement connectés en défensive encore une fois. Il y avait de grosses erreurs», a lancé Nurse dans une entrevue accordée au réseau Sportsnet.

«Ils se dirigeaient droit au panier devant nous. On n’a pas fait du bon travail pour contrôler le ballon (...) Nous n’étions juste pas très bons défensivement.»

Au cours des trois derniers matchs, les Raptors ont eu du mal à contenir leurs adversaires, leur accordant en moyenne 122,3 points par partie.

Trop peu trop tard

Après avoir accordé 104 points aux Kings lors des trois premiers quarts, les Torontois ont beaucoup mieux fait lors du quatrième engagement, tant sur le plan défensif qu’offensif. Même s’ils ont réussi à combler un déficit de 13 points et à limiter les Kings à 22 points, ils sont néanmoins arrivés deuxièmes au fil d’arrivée.

«Ils ont réussi 55% de leurs lancers au cours du match», a remarqué le meneur des Raptors Kyle Lowry.

Ce dernier amassé 17 points avant d’être expulsé du match à quatre secondes de la fin en raison de sa deuxième faute technique.

«Ils ont trouvé leurs marques plus facilement qu’on l’aurait voulu, a-t-il ajouté. Il y a plusieurs choses que nous n’avons pas bien faites défensivement.»

Pascal Siakam: 32 points

L’absence d’OG Anunoby et de Normal Powell, tous deux blessés, n’a certainement pas aidé les Raptors. Toutefois, les performances étonnantes de Yuta Watanabe, Stanley Johnson et DeAndre' Bembry, à qui Nurse ne prévoyait pas donner de rôle important dans sa rotation à la fin du camp d’entrainement, font partie des aspects positifs de cette rencontre. Les trois joueurs ont produit un total de 22 points et ont donné un peu plus de tenue à la défensive de Raptors au quatrième quart. Pascal Siakam s’est également illustré dans la défaite avec 32 points, quatre rebonds et deux mentions d’aide.

La formation torontoise tentera de renouer avec la victoire dimanche, contre le Magic d’Orlando, à Tampa.