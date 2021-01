Des pistes pour améliorer son bilan de santé

Médecin généraliste, fondatrice de la Clinique Reversa de Contrecœur et auteur du best-seller Perdre du poids en mangeant du gras, la Dre Èvelyne Bourdua-Roy explique dans son nouveau livre, Renverser le surpoids et le diabète de type 2, que les maladies métaboliques qui sont liées au style de vie tuent les patients à petit feu. Elle ajoute que « la COVID-19 le fait plus rapidement, mais souvent pour les mêmes raisons ».

En entrevue, la Dre Bourdua-Roy explique que ce constat est présenté dans les revues scientifiques de médecine, bien qu’on en parle peu dans les médias grand public.

« On sait ce que sont les facteurs de risque. Évidemment, il y a l’âge... mais tu peux être vieux et en super forme ou vieux et en très mauvaise forme », explique-t-elle.

« Les principaux facteurs de risque de la COVID-19, par rapport aux maladies chroniques liées au style de vie, comme le surpoids, l’hypertension, le diabète, ce sont des maladies de style de vie. C’est d’autant plus pertinent d’en parler maintenant, mais... ça n’intéresse personne », déplore-t-elle.

Dans son ouvrage, Dre Bourdua-Roy écrit que la COVID-19 « nous montre très clairement que le surpoids, le diabète de type 2 et l’hypertension artérielle sont des tueurs, des problèmes de santé qui rendent le système immunitaire dysfonctionnel et qui précipitent les complications et le décès ».

Passer aux actes

Dans son livre, elle fournit des explications précises sur le régime cétogène et son impact sur les maladies métaboliques. Elle partage des connaissances scientifiques et médicales, ses observations et le témoignage de ses patients.

Il y a des actions concrètes à prendre. « Je comprends les gens. L’obésité et le surpoids, tout le monde veut renverser ça. Ça dérange tout le monde. Les gens ont essayé et essaient encore. Mais le diabète de type 2, l’hypertension, la goutte, les gens ne pensent pas que c’est réversible et les professionnels de la santé non plus. C’est relativement nouveau, le concept. C’est lié au style de vie. Si tu changes ton style de vie, tu peux changer le devenir de ta maladie. »

Faire un 180°

Elle précise qu’on appelle ce changement un « renversement », mais il ne faut pas le voir comme une guérison. « On a cheminé pendant des années, pendant des décennies, dans une direction (de plus en plus malade, de plus en plus diabétique, de plus en plus de pilules, etc.) et là, on décide qu’on fait un virage à 180° et on chemine en direction opposée. Le renversement, il faut le voir comme le 180° que tu fais, le cheminement que tu fais. »

« On ne peut pas parler de guérison. Les gens qui sont diabétiques de type 2, par exemple, vont le demeurer. Mais s’ils utilisent les bonnes habitudes de vie comme traitement, ça devient leur traitement. Il faut entretenir les bonnes habitudes si on veut maintenir le renversement. C’est un concept nouveau. »

Améliorer l’avenir

Un changement majeur dans le mode de vie et l’alimentation peut apporter de grands bénéfices en améliorant l’état général et l’état de santé.

« Non seulement tu vas améliorer ton état actuel et prendre moins de médicaments, dans la très grande majorité des cas, mais c’est surtout ton futur que tu améliores. »

« Le diabète de type 2 est en explosion dans le monde et au Québec. Quand tu es diabétique de type 2, ton futur, c’est dans 70 % des cas mourir jeune, du cœur. » La maladie entraîne « une lente détérioration du corps, à l’intérieur comme à l’extérieur ».

« Jusqu’à récemment, on pensait que c’était inexorable. C’est chronique, mais ça n’a pas besoin d’être progressif. On peut choisir de changer le cours. »

La D re Èvelyne Bourdua-Roy est médecin généraliste.

Elle a fondé la Clinique Reversa dans la ville de Contrecœur.

Elle a été assistée dans la rédaction par Sophie Rolland, neuroscientifique, spécialiste de l’alimentation cétogène et directrice clinique de la Clinique Reversa.

EXTRAIT

« L’une des choses qui me frappa le plus quand je commençai à manger moins de sucre et plus de gras fut la profonde satiété que je ressentais à la fin de mes repas, et à quel point ceux-ci étaient savoureux. Plus étonnant encore, je mangeais beaucoup de gras et je maigrissais ! Cela était contraire à tout ce que je “savais” sur la nutrition et la perte de poids. En réalité, je ne savais rien sur la perte de poids et les hormones en jeu. Mais j’appréciais la sensation d’être pleinement rassasiée après chaque repas, et plusieurs heures durant. Je ne pensais plus à la nourriture pendant mes journées. »