Des pizzas inspirées des Chiefs pour le Super Bowl

Même si Laurent Duvernay-Tardif ne sera pas au Super Bowl cette année, la boulangerie familiale prépare déjà ses « carrés salés » en l’honneur du joueur vedette des Chiefs, qui brille par son absence.

« Ça a tellement été un bel événement l’an passé. On veut refaire ça. On est derrière l’équipe. On pense aux Chiefs. C’est l’équipe à Laurent encore, même s’il n’est pas là et qu’il a décidé d’aller aider les personnes, qui en avaient besoin dans les CHSLD », lance au Journal son ami Florent Fernandez, copropriétaire de la boulangerie Le pain dans les voiles, à Montréal.

L’an dernier, la boulangerie familiale des Duvernay-Tardif a proposé « un carré salé » avec des lardons, des oignons rouges, du fromage suisse, de la crème fraîche et de la ciboulette en l’honneur du premier Québécois au sein de l’alignement régulier au Super Bowl en 14 ans.

Et lors du match ultime, les Chiefs de Kansas City ont arraché la victoire aux 49ers de San Francisco, à Miami, ce qui a été la consécration pour l’athlète d’ici, qui a marqué l’histoire québécoise.

Or, cette année, malgré son absence, la boulangerie familiale s’active déjà à ses antennes de Montréal, Mont-Saint-Hilaire et Saint-Bruno-de-Montarville pour préparer des produits à l’effigie des Chiefs.

« On offre “la pizza du Super Bowl” pour faire un clin d’œil à l’année dernière. On va faire des petites pizzas individuelles et des chouquettes farcies rouges et blanches aux couleurs de Kansas City et des pains avec le logo de l’équipe », poursuit Florent Fernandez, copropriétaire de l’enseigne à Montréal.

Pied de cochon

Pour lui, ce Super Bowl revêt d’ailleurs un caractère spécial parce que cela fait à peine six mois qu’il travaille dans la boulangerie de son ami.

« J’ai rencontré Laurent lorsque j’étais maître d’hôtel au Pied de cochon. On s’est liés d’amitié avant qu’il soit connu. On avait les mêmes passions autour de la nourriture et du bon vivre », raconte-t-il.

De fil en aiguille, les deux hommes sont devenus amis et le joueur de la NFL lui a demandé de venir s’occuper de l’entreprise familiale à Montréal.

Quand on a demandé à Florent Fernandez s’il s’inspire du Pied de cochon en cuisine, il éclate de rire avant de répondre non.

« Il n’y a pas eu d’inspiration du Pied de cochon. Je n’ai pas mis de foie gras dans les brioches », lance-t-il à la blague.

► Il y a quatre ans, Laurent Duvernay-Tardif a signé un pacte de cinq ans de plus de 42 millions $ avec les Chiefs de Kansas City.

– Avec la collaboration de Stéphane Cadorette