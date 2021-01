Grandir aux frontières du réel

Il y a beaucoup dans ce petit livre. De belles phrases – souvent isolées pour qu’on ait le temps d’en assimiler la puissance –, des mots racontés par une grande sœur à son frère venant de quitter la Terre et l’histoire de leur enfance brisée, enfin dévoilée au grand jour.

Artiste multidisciplinaire devenue écrivaine un peu par hasard, Sylvie Laliberté a d’abord été une grande lectrice. « La lecture, c’était comme un lieu de réconfort, dit-elle. J’avais le droit d’aller à la bibliothèque, de prendre l’autobus toute seule et d’aller chercher des livres. Je lisais tout le temps, de tout. Je suis convaincue que la lecture a sauvé beaucoup d’enfants. »

Ce n’est pourtant pas en littérature qu’a étudié l’autrice maintenant âgée de 61 ans. Elle a plutôt opté pour des études en art dramatique pour ensuite glisser vers une démarche en art visuel lui ouvrant les portes de la performance puis de la vidéo. « Mais dans mon travail, il y avait toujours de l’écriture, ajoute-t-elle. Beaucoup de phrases en fait. À un certain moment, j’avais pas mal de phrases et je me suis dit : peut-être que ça pourrait aller dans un livre ? »

Ce n’est pas dans un, mais bien dans maintenant quatre livres que toutes ces phrases se sont retrouvées. Dans Je suis formidable, mais cela ne dure jamais très longtemps, son premier livre (2007), Quand j’étais italienne (2013), Je ne tiens qu’à un fil, mais c’est un très bon fil (2015) et J’ai montré toutes mes pattes blanches je n’en ai plus, une œuvre aussi écrite en fragments.

« On dirait que je pense en phrases », explique l’artiste originaire de Montréal qui, à chaque questionnement existentiel, voit ses pensées transformées en phrases petites œuvres d’art.

Le grand dévoilement

Si l’histoire de sa famille la hantait, elle ne se croyait pas forcément capable de l’écrire un jour. C’est avec le choc du décès de son frère que sont venus la force et le besoin de raconter son histoire d’enfance brisée.

« C’est un hommage, mais aussi une sorte de geste de grande sœur, de vouloir l’accompagner là-dedans, dans être mort, dit-elle. En fait, c’est presque un déni. Je ne voulais pas qu’il soit mort et j’ai continué à m’adresser à lui. C’est un peu comme si je l’avais mis dans le livre. »

Ce livre, difficile à écrire, mais essentiel, lui aura demandé deux ans de travail. Deux ans d’écriture entrecoupée par l’émotion et la douleur de l’absence, où elle s’est donné la lourde tâche d’écrire « une longue lettre morte pour annoncer à son frère qu’il était décédé ». Ce récit autobiographique, c’est aussi l’histoire d’une relation privilégiée soudée par l’expérience d’une enfance balafrée par la maladie mentale du père que l’on aura passé une vie à cacher.

« On voulait s’entraider et on a fait cela toute notre vie. Lorsqu’il est mort, c’était un peu le choc, car je réalisais que j’allais être toute seule à savoir ce que je savais. Soudain j’ai compris que je n’avais plus personne à qui en parler. Et puis la mort, c’est tabou quand même. On n’en parle pas, comme si ça allait n’arriver à personne. »

Raconter cette histoire au je lui a permis de rendre justice aux enfants qu’ils étaient. Ceux ayant grandi dans une sorte de fiction, aux frontières du réel.

« Pour moi, c’est plus facile de le mettre dans un livre que d’en parler, de vraiment l’assumer. Dire que c’est moi qui ai vécu cela, cela brisait ce monde un peu étrange dans lequel j’ai grandi. »