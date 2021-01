Histoire de chien en temps de pandémie

Mon éternel rêve d’adopter un chien s’est enfin réalisé un an avant la pandémie, sans que je puisse alors me douter de toute la somme de bonheur et de réconfort que notre Billy allait amener dans nos vies en cette période de morosité.

Nul n’aurait pu prévoir qu’une pandémie viendrait tous nous mettre autant à l’épreuve. Pas plus qu’il n’était possible d’imaginer à quel point cette adorable bête à poil détenait tout le potentiel pour aider à traverser cette crise tout en gardant le moral et la forme.

Clairement, un chien n’a pas son pareil pour ajouter encore plus de vie dans une maison. Il faut d’abord satisfaire ses besoins, ce qui signifie notamment qu’il doit bouger et être diverti suffisamment. Ça, malheureusement, bien des gens n’en sont pas conscients avant de faire leur choix. On y reviendra.

Photo Stevens LeBlanc

Dans le cas qui nous concerne, c’était très bien réfléchi. Mais cela représente tout de même plusieurs heures de marche, de course et d’entraînement par jour avec Billy le labradoodle australien. Il n’y a pas de jour d’exception, et c’est très bien pour nous aussi, qui en ressentons les bienfaits à bien des égards.

Tout un monde

Il y a aussi un côté insoupçonné qui vient avec l’adoption de cet être à quatre pattes. Le monde des chiens, ça rapproche, c’est fascinant à quel point !

Lors des sorties extérieures, on jase avec d’autres propriétaires de chiens, des gens formidables à qui on n’avait jamais adressé la parole, ou si peu, et qui sont devenus des amis.

En temps de pandémie, tisser des liens et jaser avec des gens qu’on apprécie (en respectant toujours la distance physique et les consignes, cela va de soi), ça apporte aussi son lot de réconfort et de bonheur.

Puis, un chien heureux n’a pas son pareil pour vous réserver un accueil festif lorsque vous revenez à la maison. Et c’est vrai même si vous n’êtes parti que depuis quelques minutes. Ça vous réchauffe le cœur instantanément !

Photo Stevens LeBlanc

Encore mieux, les séances de câlins avec cette boule de poils vous reconnectent à l’essentiel et s’avèrent de précieux atouts pour lutter contre le stress et l’anxiété.

On peut lire bien des émotions et des pensées dans les yeux d’un chien, dont l’intelligence surpasse celle de tous les autres animaux domestiques. Il s’en dégage une complicité épatante avec les membres de la famille, même élargie.

Pas de doute possible : Billy fait partie intégrante de notre famille.

Autre côté

Comme mentionné plus haut, il faut toutefois être conscient qu’avec l’adoption d’un chien viennent aussi de nombreuses responsabilités. C’est un mode de vie, comme nous l’avait dit avec justesse un couple d’amis qui a toujours vécu avec un ou des chiens.

Les premiers mois, on dort moins, on doit se familiariser avec toutes sortes de comportements et de méthodes d’entraînement. Il faut aussi apprendre à connaître notre nouvel ami, afin de bien répondre à ses besoins.

Puis, il y a tous les frais associés à l’adoption de cette adorable bête. Il faut prévoir des visites chez le vétérinaire, des vaccins, des jouets, des accessoires de toute sorte. Ça coûte une fortune !

Il ne faut pas oublier de s’informer adéquatement, notamment avant de choisir la race. Plusieurs chiens ont besoin de bouger de cinq à six heures par jour. Votre cour est-elle clôturée ? Bénéficiera-t-il de suffisamment d’espace ?

Il faut se poser toutes ces questions et bien d’autres en amont. Cela évitera nombre d’histoires tristes qui finissent en abandons.

De notre côté, l’attachement envers notre Billy s’avère au-delà de tout ce qu’on aurait pu penser, et nous sommes loin d’être les seuls. On ne peut pas lui dire merci, mais de toute évidence, il a très bien saisi qu’on l’aime et l’apprécie. Il n’y a qu’à le regarder dans les yeux pour le comprendre.

Le plus beau, c’est que la pandémie disparaîtra, mais pas cette belle complicité avec Billy, qui égayera nos vies pendant de nombreuses années encore.