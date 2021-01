Janis Joplin n’a jamais été témoin de son succès

Décédée à la suite d’une overdose le 4 octobre 1970, Janis Joplin n’aura jamais constaté le succès de son album Pearl. La flamboyante chanteuse n’était plus de ce monde lorsque cet opus a atteint la première position du palmarès Billboard 200 en février 1971.

Lancé le 11 janvier 1971, Pearl vient de célébrer son 50e anniversaire. C’est sur ce deuxième album solo de Janis Joplin que l’on retrouve le succès Me and Bobby McGee, qui a plus de 138 millions d’écoutes sur le portail Spotify.

Ce disque sur lequel on retrouve les titres Move Over, Cry Baby, Half Moon, Mercedes Benz et Get it While You Can, qui montre toute l’étendue de son talent, a été son plus populaire.

Pearl a dominé le palmarès Billboard durant neuf semaines consécutives et il s’est vendu à cinq millions d’exemplaires.

L’album a été lancé trois mois après la découverte de son corps sans vie dans sa chambre du Landmark Motor Hotel, à Hollywood. À quelques pas des studios Sunset Sound Recorders, où elle enregistrait cet album. Janis Joplin est décédée d’une surdose d’héroïne, deux semaines après Jimi Hendrix. Elle avait 27 ans.

Un nouveau groupe

Les spécialistes considèrent que la chanteuse américaine, originaire de Port Arthur, au Texas, était à son sommet lorsqu’elle est entrée en studio avec le Full Tilt Boogie Band, sa toute nouvelle formation, composée en majorité de musiciens canadiens. Elle avait trouvé sa voix. Une voix qui était à son meilleur.

Elle considérait le Full Tilt Boogie Band comme étant son véritable groupe, plutôt que les musiciens accompagnateurs avec qui elle avait travaillé. Il y avait Richard Bell au piano, Ken Pearson à l’orgue Hammond, John Till aux guitares, Brad Campbell à la basse et Clark Pierson à la batterie.

Janis Joplin avait participé avec sa nouvelle formation à la tournée canadienne Festival Express qui, entre le 28 juin et le 4 juillet 1970, s’est arrêtée à Toronto, Winnipeg et Calgary.

Elle était la tête d’affiche de cet événement où l’on retrouvait aussi The Grateful Dead, The Band, Buddy Guy, Ten Years After, et où les artistes se déplaçaient en train.

Janis et ses musiciens sont entrés au studio Sunset Sound Recorders, à Los Angeles, en juillet 1970. Ils ont répété et enregistré jusqu’en octobre des pièces dont quelques-unes ont été interprétées lors du Festival Express.

Pearl, qui contient dix titres et qui dure 34 minutes, a été réalisé par Paul A. Rothchild qui a travaillé sur les cinq premiers albums des Doors.

Pièce instrumentale

Me and Bobby McGee, la septième piste de l’album, est le succès de cet opus. Un des plus gros hits offerts par l’excentrique chanteuse aux longs cheveux, révélée lors du Monterey Pop Festival en 1967. Ce titre, composé par Fred Foster et Kris Kristofferson, qui a fréquenté la chanteuse durant quelque temps, est la seule pièce de Janis Joplin à avoir atteint la première position du palmarès Billboard Hot 100.

Janis Joplin a fait sa dernière présence vocale en studio le 1er octobre pour l’enregistrement de la pièce Mercedes Benz.

Le 2 octobre, elle avait entendu le travail des musiciens sur la pièce au titre prémonitoire Buried Alive in the Blues. Elle devait ajouter sa voix le lendemain. Ce qu’elle n’a jamais pu faire... On la retrouve dans sa version instru-mentale sur Pearl.

En 2012, le magazine Rolling Stone avait classé Pearl en 125e position sur son palmarès des 500 meilleurs albums de tous les temps.

Il a été décalé au 259e rang dans son palmarès révisé publié en septembre dernier.