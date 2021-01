Jeux de perspectives

Sur la route 134, près de Petit-Rocher, dans la baie des Chaleurs, je suis naturellement attiré par le paysage du bord de l’eau. Cette région très touristique en saison estivale est beaucoup plus calme une fois recouverte de neige et de glace. Il n’en demeure pas moins agréable de visiter ces lieux. Alimentée principalement par la rivière Restigouche, la baie est spectaculaire à plusieurs égards. Elle compte parmi les plus belles baies du monde. Entre autres, on y retrouve la deuxième plus grande bande naturelle de sable de la planète. Les paysages d’hiver sont parfois très spectaculaires. Tout en roulant, mon regard est porté au large vers des textures qui me semblent particulièrement étranges. Après une brève vérification technique, je suis en mesure de faire décoller mon drone. Une fois l’altitude réglementaire atteinte, la perspective que l’appareil révèle est surprenante. Du haut des airs, à près de 120 mètres d’altitude, j’ai l’impression d’être devant une peinture abstraite. De larges bandes de glace s’étirent vers un horizon presque infini...

Appareil : DJI Mavic Pro 2

Objectif : Hasselblad 28mm f/2.8

Exposition : 1/100s à f/8,0

ISO : 100