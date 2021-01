Jozy Altidore voudrait quitter le Toronto FC

L’attaquant Jozy Altidore pourrait changer d’adresse prochainement puisqu’il ne serait plus intéressé à évoluer avec le Toronto FC.

C’est ce qu’a rapporté le journaliste Jeff Carlisle du réseau ESPN samedi.

Sa relation difficile avec le directeur général Ali Curtis et une insatisfaction par rapport à son contrat actuel expliqueraient la volonté de l’Américain de 31 ans de quitter la formation torontoise.

Le gérant de l’équipe nationale américaine Gregg Berhalter a indiqué samedi qu’un certain nombre d’équipes seraient intéressées par les services d’Altidore. Ce dernier ne participera pas au match amical entre les États-Unis et Trinité-et-Tobago dimanche en raison d’une blessure et d’une possibilité de transfert.

Altidore a signé une prolongation de contrat de trois ans avec le Toronto FC en 2019, d’une valeur annuelle approximative de 6 millions $. En 2020, il était le troisième joueur le mieux payé de la Major League Soccer.

Au cours de ses cinq saisons avec l’équipe, il a inscrit 58 buts en 123 matchs de saison régulière. Il a également aidé le Toronto FC à remporter la Coupe MLS en 2017.

L’an dernier, toutefois, Altidore n’a joué que 13 rencontres, dont 10 fois en tant que partant. Blessé plusieurs fois, il a été quelque peu supplanté par le jeune Ayo Akinola aux commandes de l’attaque torontoise.