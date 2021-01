La constance rapporte à Lewis Irving

(Sportcom) – Lewis Irving avait gardé le meilleur pour la fin, samedi, à la Coupe du monde de sauts présentée à Raubichi, au Bélarus. Son meilleur pointage du jour (118,14 points), récolté lors de la super finale, lui a permis de mettre la main sur sa deuxième médaille de bronze de la saison.

• À lire aussi: La troisième est la bonne pour Lewis Irving

«Aujourd’hui, c’est ma constance qui a fait la différence et je suis vraiment content du résultat, a indiqué le Québécois en entrevue à Sportcom. J’ai suivi le plan de match tout au long de la journée comme je le fais à l’entraînement et c’est vraiment satisfaisant de réussir à le répéter en compétition ! C’est vraiment ce qui m’a permis de gagner ma deuxième médaille.»

Seuls les Russes Maxim Burov (126,24 points) et Stanislav Nikitin (124,43 points) sont parvenus à devancer Irving en super finale. Il s’agissait d’ailleurs d’une quatrième victoire en autant de sorties cette saison pour Burov, qui semble dans une classe à part présentement.

«Il (Burov) est loin d’être intouchable ! croit Irving. Il va chercher beaucoup de vitesse dès le départ et c’est ce que nous avons travaillé lors des derniers entraînements avec Jeff (Bean). Je dois être plus agressif pour aller chercher de la vitesse et de l’amplitude. Je sais que je peux le battre et on va continuer avec le même plan de match.»

Du côté féminin, la Sherbrookoise Marion Thénault a raté sa qualification pour la super finale par 1,89 point. Elle a terminé huitième.

C’est l’Américaine Megan Nick (89,88 points) qui a remporté la compétition grâce à ses 89,88 points. Cette note lui a tout juste permis de devancer l’Australienne Laura Peel (89,04 points) et l’Américaine Winter Vinecki (88,12 points).