Le parrain Trump est plus influent que jamais

Kevin McCarthy a été un des premiers à visiter le parrain à son palace de Mar-a-Lago. McCarthy est le leader des républicains à la Chambre des représentants. Il avait beaucoup à se faire pardonner.

Il avait osé dire que Donald Trump était en partie responsable de l’insurrection contre le Capitole. Mais voici quelques jours, il a rectifié son erreur. Désormais, il clame que tous les Américains sont responsables de cet événement malheureux. Trump, en bon parrain, sait pardonner. Après avoir baisé la bague de Trump, il a partagé un repas avec lui. Ensemble, ils ont discuté de projets d’avenir. En particulier des élections de 2022, Ensuite, McCarthy s’est fait refiler une addition de 700 $ pour son repas.

1. Quelle est l’influence de Trump dans le Parti républicain ?

L’influence de Trump dans le Parti républicain est plus forte que jamais. Les fidèles de Trump s’organisent et laissent éclater au grand jour leur colère contre ceux qui ont abandonné le parrain. Partout à travers les États-Unis, des associations républicaines font voter des motions de blâme contre les 10 représentants et les 5 sénateurs républicains qui n’ont pas soutenu Trump. Ces élus républicains ne seront jamais choisis à nouveau comme candidats républicains. En votant suivant leur conscience, ils ont signé leur arrêt de mort politique.

2. L’influence de Trump va-t-elle s’atténuer ?

On peut souhaiter, pour le bien des États-Unis, que l’influence de Trump s’affaiblisse. Mais le mal est profond. Il faut essayer de se mettre dans la peau des républicains qui, de manière très émotive, estiment que Trump est celui qui a véritablement été élu. Rien ne peut les faire changer d’avis. Aucun argument rationnel ne peut plus les atteindre. Ils s’alimentent les uns les autres des plus folles rumeurs qu’ils transforment en certitude. La censure – condamnable – des grandes plateformes internet contre les complotistes et QAnon, ne change rien à leur folie collective.

3. Les républicains vont-ils changer ?

La division politique de la population américaine est devenue insurmontable. Voici quelques jours, il y avait encore espoir qu’une majorité de républicains retrouvent raison. Mais trop peu de républicains se sont ralliés aux démocrates et ceux qui l’ont fait ont été trop attaqués par la majorité des républicains. La radicalisation du Parti républicain va se poursuivre.

4. Vers où vont les États-Unis ?

Ceux qui estiment, avec justesse, que Donald Trump a commis des crimes graves contre l’État et contre la démocratie ne seront satisfaits que lorsque l’ex-président et ses lieutenants auront été condamnés par les tribunaux. Mais si Trump n’est pas jugé et condamné – et il ne le sera pas – alors personne ne le sera. De l’autre côté, ceux qui s’imaginent stupidement que l’élection a été volée ne s’arrêteront pas tant que des mécanismes politiques n’auront pas été mis en place pour empêcher les démocrates de gouverner à nouveau. Un peuple à ce point divisé est condamné à la paralysie et à la défiance envers ses institutions. Même la guerre, qui a si souvent cimenté les citoyens américains au-delà de leurs différences, serait incapable de résoudre ce problème.

5. Existe-t-il une solution ?

La solution ? Implanter un système de redistribution des richesses plus équitable et donner une plus grande place à la science, au détriment des croyances de tout acabit. Mais ces solutions demandent du temps. Il n’est pas sûr que les États-Unis disposent de beaucoup de temps.