Le REEE, un bon investissement pour votre enfant et vous

En cotisant à un REEE, vous disposerez non seulement d’un outil pour financer les études de votre enfant, mais aussi pour planifier votre propre retraite.

Avec le Régime enregistré d’épargne-études (REEE), on peut épargner de l’argent à l’abri de l’impôt afin de financer les études postsecondaires d’un enfant. Les parents peuvent y contribuer, mais aussi les proches.

Pour Daniel Harissa, conseiller en sécurité financière chez Lafond, Services financiers, le REEE devrait d’ailleurs faire partie de la planification à long terme des familles, car il présente de nombreux atouts.

« Je ne connais pas de placement qui garantisse un rendement sans risque de 30 %, comme c’est le cas avec le REEE. C’est l’un des régimes les plus généreux, grâce aux subventions gouvernementales », explique-t-il.

Des incitatifs financiers

En effet, dès l’ouverture d’un REEE, la Subvention canadienne pour l’épargne-études est versée dans le régime, ce qui représente 20 % des premiers 2500 $ cotisés, pour un maximum de 500 $ par an et jusqu’à concurrence de 7200 $ par bénéficiaire. Avec l’Incitatif québécois à l’épargne-études, le régime se verra également bonifié de l’équivalent de 10 % des premiers 2500 $ cotisés, pour un maximum de 250 $ par an et jusqu’à concurrence de 3600 $ par enfant.

Mais ce n’est pas tout : si votre famille est considérée à faibles revenus et que l’enfant est né après le 31 décembre 2003, le gouvernement fédéral déposera dans le régime le Bon d’études canadien (BEC) de 500 $ pour la première année, puis de 100 $ par an jusqu’aux 15 ans du bénéficiaire.

Le BEC est versé rétroactivement pourvu que le REEE ait été ouvert avant que l’enfant atteigne son 15e anniversaire. Mieux encore : les taux de la subvention fédérale et de l’incitatif québécois sont aussi bonifiés et passent respectivement à 40 % et 20 % des 500 premiers dollars cotisés.

Pour être considérée à faibles revenus, une famille de trois enfants ou moins ne doit pas gagner plus 48 535 $ net (taux de 2020).

Par conséquent, si vos moyens financiers sont limités, il est malgré tout possible d’accumuler une somme appréciable grâce à ces subventions. Et même si vous ne cotisez aucun montant, la simple ouverture d’un REEE vous garantit de recevoir le BEC.

Rouler vers ses REER

Une bonne chose à savoir : les cotisations appartiennent toujours au souscripteur, même si les subventions et les intérêts générés depuis l’ouverture du compte reviennent au bénéficiaire. Cela signifie que dès que le premier paiement d’aide aux études a été versé à l’enfant, rien ne vous empêche de récupérer vos cotisations. « Dès lors, on pourrait effectuer un roulement sans impôt de ces sommes dans ses propres REER », précise Daniel Harissa.

Sachez que les cotisations ne sont pas imposables, seuls les subventions et les intérêts le sont à la sortie. Or, même si cet argent est déposé sur le compte du parent, c’est le bénéficiaire qui est imposable. « Puisque les revenus d’un jeune sont généralement faibles, cet impôt sera minime ou inexistant », mentionne Daniel Harissa.

Conseils