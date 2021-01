Les titres des transporteurs aériens plongent à la Bourse de Toronto

Sans surprise, les titres des deux grands transporteurs aériens de Montréal ont plongé à la Bourse de Toronto hier, traduisant l’incertitude des investisseurs face aux dernières mesures annoncées par Ottawa pour dissuader les Canadiens de voyager.

À la fermeture des marchés hier, l’action d’Air Canada avait retraité de 4,80 % à la Bourse de Toronto. Après avoir touché un creux de 19,37 $ peu avant 14 h, son titre s’est redressé pour clôturer à 20,02 $.

Le titre de Transat AT, société qui englobe Air Transat, a bien sûr aussi souffert de la suspension des vols vers le Mexique et les Antilles, et de l’annonce d’implantation de nouvelles mesures de quarantaine pour tous les voyages considérés comme non essentiels.

Son action aura reculé d’un total de 2,97 % pendant la journée d’hier, pour terminer la séance à 4,58 $. C’est là presque 1,50 $ de moins que son creux (6,01 $) de la mi-mars 2020.

Au-delà de ces derniers replis boursiers, c’est la rapide « désintégration de l’écosystème transport aérien du pays » qui préoccupe davantage le spécialiste de l’industrie, Mehran Ebrahimi.

« Le dernier resserrement pour cause sanitaire doit sans doute être salué, dit-il. Mais en s’attaquant ainsi au virus, Ottawa en crée un tout autre dont on mesure mal l’importance. »

Transat en danger

Selon M. Ebrahimi, par exemple, de tout arrêter – du jour au lendemain – comme l’a choisi Transat hier, peut s’avérer lourd de conséquences.

« Car ce n’est pas parce que la suspension de ses activités est présentée comme temporaire, que la reprise sera facile pour autant. »

Le professeur de l’UQAM s’inquiète en outre de la survie de Transat, un voyagiste, dit-il, parmi « les meilleurs de la planète ».

« Il y aura bien sûr une vie après la pandémie. Mais à sa sortie, serons-nous toujours en première ligne de l’industrie comme nous l’avons déjà été ? » s’interroge M. Ebrahimi.