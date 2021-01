LHJMQ: les Saguenéens dominants devant les Tigres

Les Saguenéens de Chicoutimi ont eu le dessus sur les Tigres de Victoriaville, par la marque de 6-1, samedi après-midi, dans le match d’ouverture de la deuxième bulle au Centre Georges-Vézina.

Les hommes de Yanick Jean ont dominé les Tigres en première période en passant de longues minutes en zone adverse. Fabrice Fortin a donné les devants aux siens lors du premier vingt. Le jeune attaquant des Sags a compté son premier but dans le circuit Courteau en s’emparant d’une superbe passe de Thomas Belgarde juste devant le cercle du gardien de but. En plus de marquer son premier filet dans l’uniforme des Bleuets, Fortin a pu le réaliser devant son entraîneur dans les rangs midget AAA, Maxime Desruisseaux, maintenant entraîneur-associé chez les Tigres. Les Saguenéens ont lancé deux fois plus de rondelles au but. Ils sont retournés au vestiaire avec une avance d’un but après une première période les avantageant.

Une deuxième période lucrative offensivement

Les Tigres n’ont pas tardé à remettre les pendules à l’heure en début de période médiane. Après seulement 1 min 33, Nicolas Daigle a marqué son cinquième filet de la campagne pour permettre aux Tigres d’égaliser la marque. Quelques minutes plus tard, les Sags ont répondu grâce au but du défenseur Michael Pellerin. Le nouveau venu dans l’alignement des Saguenéens, Pierrick Dubé, a récolté son premier point dans l’uniforme des Bleuet sur la séquence.

À son retour au jeu, Hendrix Lapierre a permis aux siens de s’assurer une avance confortable de deux buts. Seulement 42 secondes plus tard, le défenseur Louis Crevier en a remis en comptant son premier filet de la saison, permettant aux Sags de mener 4-1, à la mi-parcours du deuxième tiers.

Avec cette séquence offensive, la troupe de Yanick Jean a frustré les Tigres. Une escarmouche a pris place juste devant le banc des Sags et deux joueurs de chaque côté ont été punis. Le match s’est poursuivi à 5 contre 5, mais cet épisode a certainement ouvert les hostilités entre les deux équipes qui s’affronteront à deux autres reprises dans l’environnement protégé.

La troisième période a été plus tranquille, mais Matej Kaslik et Pierrick Dubé, qui a compté son premier but avec les Saguenéens, ont bouclé la boucle. Le match s’est terminé par la marque de 6-1. Les deux équipes s’affronteront à nouveau dimanche après-midi.

Mavrik Bourque brille

À Shawinigan, Mavrik Bourque a réalisé un tour du chapeau pour aider les Cataractes à vaincre l’Océanic de Rimouski par la marque de 5 à 4. Bourque a d’ailleurs inscrit le filet gagnant lors d’un désavantage numérique en deuxième moitié de troisième période.

Environ deux minutes plus tôt, il a contribué au but égalisateur, marqué par Xavier Bourgault. Ce dernier compte 11 réussites depuis le début de la campagne.

William Veillette a aussi enfilé l’aiguille pour les Cataractes. Du côté de l’Océanic, Zachary Bolduc, Tyson Hinds, Alex Drover et Nathan Ouellet ont été les marqueurs.

Les Voltigeurs explosent en troisième

À Drummondville, les Voltigeurs ont inscrit quatre buts en troisième période pour filer vers une victoire de 6 à 3 contre le Phoenix de Sherbrooke.

Charles Antoine Dumont a touché la cible deux fois pour l’équipe locale lors de ce dernier engagement.

Xavier Simoneau, William Dufour, Daniel Agostino et Jacob Dion ont été les autres marqueurs chez les Voltigeurs. Chez le Phoenix, Xavier Parent, Israel Mianscum et Joshua Roy ont secoué les cordages.

Cinq buts en troisième pour les Mooseheads

Au Cap-Breton, les Mooseheads de Halifax se sont sauvés avec un gain de 6 à 3 contre les Eagles après avoir marqué pas moins de cinq buts en troisième période, dont deux dans un filet désert.

Cameron Whynot a connu un fort match en inscrivant le premier et le dernier but des vainqueurs. Le Néo-Écossais a aussi fourni une passe sur le but gagnant de Justin Barron, qui a obtenu trois points.

Liam Kidney a fait scintiller la lanterne deux fois pour les Eagles, qui n’ont pas de victoire en deux matchs depuis le retour à l’action dans les Maritimes.

– Avec l'Agence QMI