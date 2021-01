Confinement: un chaton arrivé au bon moment pour cette famille

C’est par pur hasard que Réjean, un chaton d’à peine quelques semaines, est venu donner une bouffée d’air frais chez la famille Johnson pendant le confinement.

«Il est venu à notre porte, un soir de canicule cet été, en plein orage. Il pleurait tellement fort», raconte Elanee Johnson, chanteuse country, originaire de Mont-Tremblant.

En raison de l’annulation de tous ses spectacles, Mme Johnson a décidé, avec son conjoint, de suivre la formation pour devenir préposée aux bénéficiaires. Ce qui rendait complexe l’adoption d’un chaton, car les cours occupaient tout leur temps. De plus, leur chien, Pixel, ne s’entendait pas avec les matous.

Mais la boule de poil, baptisée Réjean, a su user de son charme pour faire craquer toute la famille, au plus grand bonheur de leur fille, Mahée. «J’étais tellement excitée, j’étais tellement heureuse. S’il n’avait pas été là, j’aurais dormi toute la journée, je n’aurais pas fait grand-chose de ma vie», confie Mahée.

Un baume

Grâce à Réjean, «arrivé au bon moment», l’adolescente a pu mettre un baume sur sa déception d’avoir manqué son bal des finissants. «La dernière journée d’école, j’ai mis ma robe de bal pour aller vider ma case et chercher mon diplôme. C’était spécial.»

Réjean a aussi contribué à réconforter Mme Johnson à la mi-décembre, lorsqu’elle a été sévèrement malade après avoir contracté la COVID-19. «Je me suis isolée deux semaines dans la chambre d’amis. La seule personne qui venait me voir, c’était Réjean», dit la préposée, qui n’est pas encore remise. Heureusement, personne d’autre ne l’a attrapée à la maison.

La COVID-19 a ainsi «reporté» Noël chez la famille Johnson. «Je n’ai rien emballé encore. Le sapin est encore monté. On remet ça à Pâques», lance Mme Johnson, qui compte retourner au front lorsque son état de santé le lui permettra.