Un deuxième point pour P.K. Subban dans la défaite

P.K. Subban a parfaitement alimenté son jeune coéquipier Ty Smith en supériorité numérique, en fin de deuxième période, mais les Devils du New Jersey, malgré ce but, ont finalement perdu 4 à 3 à l’issue des tirs de barrage face aux Sabres, samedi après-midi, à Buffalo.

Pour Subban, il s’agissait seulement d’un deuxième point à sa fiche en huit matchs depuis le début de la saison. Les Devils présentent maintenant un dossier de 3-3-2.

Smith, une surprenante recrue, a connu un match en demi-teintes. Après avoir récolté son deuxième but de la campagne (et un septième point!), c’est lui qui a écopé d’une pénalité en troisième période, ce qui a permis aux Sabres de revenir dans la rencontre grâce à un but de Victor Olofsson sur le jeu de puissance.

La prolongation a finalement été nécessaire, puis c’est un but de Jack Eichel, en fusillade, qui a tranché le débat. Le gardien des Sabres Linus Ullmark, qui s’est imposé devant Jesper Bratt, Nikita Gusev et Kyle Palmieri lors des tirs de barrage, a conclu la rencontre avec 31 arrêts.

Taylor Hall a récolté deux mentions d’aide dans ce gain des Sabres. Le Finlandais Janne Kuokkanen, des Devils, a pour sa part inscrit son premier but en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH) lors de ce match.