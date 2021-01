Un gros stress financier pour plusieurs

La perspective de devoir débourser 2000 $ en revenant au pays est un stress supplémentaire, en plus de la pandémie, déplorent des Québécois à l’étranger.

Les voyageurs aériens devront prochainement se soumettre à un test de dépistage en entrant au Canada et s’isoler dans un hôtel pendant trois nuits à leurs frais pour attendre leur résultat.

L’annonce de ces mesures a incité des Québécois à l’étranger à rentrer au plus vite au pays avant qu’elles n’entrent en vigueur, mais d’autres craignent de ne pas pouvoir revenir à temps.

La crise sanitaire « est déjà assez stressante comme ça », lance Ambre Laloux de Québec, qui se trouve sur la côte est du Costa Rica, où elle souhaite installer sa famille après la pandémie.

Comme elle est enceinte et qu’elle accouchera d’un jour à l’autre, il lui est impossible de prendre l’avion à court terme.

« Dans mon cas, je me sens coincée ici, dans le sens que je n’ai pas un budget de 2000 $ pour mon retour au pays [...] et je ne suis pas la seule dans cette situation ».

Mme Laloux prévoyait de rentrer au Québec à la mi-mars, mais envisage maintenant de prolonger son voyage.

« J’ai regardé les billets d’avion, déjà, pour rentrer, et il n’y en a presque plus pour pouvoir revenir. Et ceux qui restent sont évidemment, maintenant, à un coût plus élevé », dit-elle.

Ces consignes bousculent aussi les plans de Sarah Gratton, qui se trouve à Popoyo, au Nicaragua, avec son copain depuis décembre. Les deux suivent des cours universitaires en ligne.

« On avait amassé notre argent pour rester jusqu’au mois de mars ou avril. Donc maintenant, on fait super attention à nos dépenses pour pouvoir rester jusqu’en mai, au minimum, tant qu’à payer 2000 $ chacun ; 2000 $, ça équivaut à plusieurs semaines de dépenses ici. C’est exorbitant comme prix », estime-t-elle.

