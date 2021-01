Âgée de 92 ans, elle brise l'isolement grâce à ses animaux

Une femme de 92 ans de Québec a pu briser l’isolement «pénible» des derniers mois grâce au contact «réconfortant» de son chat et de ses deux chiens.

Les animaux font partie de la vie de Florianne Barbeau depuis très longtemps, mais jamais leur compagnie n’a été aussi importante qu’en ce moment. Houston, un chihuahua de 13 ans, et Gladiator, un schnauzer de « 6 ou 7 ans », gardent la nonagénaire occupée.

«Je ne sors presque plus et je ne peux pas avoir de visite. Une chance que je les ai», assure la dame, qui fait encore des promenades avec ses compagnons et les emmène même en voiture.

Elle a adopté son premier chien, aussi un schnauzer, en 1999, à la suite du décès de son mari. Depuis, elle est incapable de concevoir une vie sans eux.

La nonagénaire réside avec son fils, mais son travail fait en sorte qu’il n’est pas toujours à la maison.

«Avec eux, je ne me sens pas seule. C’est ma vie, les animaux. Les chiens sont toujours avec moi. Si je n’avais pas les chiens, je ne serais pas bien comme je suis, surtout avec la pandémie».

Une pensée pour les aînés

Mme Barbeau ne peut s’empêcher d’avoir une pensée pour les aînés qui vivent dans des résidences pour personnes âgées et qui ne peuvent avoir d’animaux de compagnie avec eux. Elle se considère comme «chanceuse» malgré tout.

«Au moins, je suis chez moi et je peux sortir sur le stationnement avec les chiens et les promener un peu. Si je ne les avais pas avec moi, j’aurais de la difficulté à passer à travers [le confinement]», assure-t-elle.