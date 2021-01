Une dragonne d’expérience

Photo courtoisie

Jacques Topping, président du conseil d’administration d’Entrepreneuriat Laval, était particulièrement fier d’annoncer que Christiane Germain, cofondatrice et coprésidente de Groupe Germain Hôtels et qui fut de l’émission Dans l’œil du dragon à la télévision de Radio-Canada, siégera au CA d’Entrepreneuriat Laval. Elle entend contribuer à la mission et à la vision d’Entrepreneuriat Laval d’être un leader mondial parmi les incubateurs universitaires facilitant dans notre région le démarrage d’entreprises créatrices de valeurs économique, sociale et environnementale. « Appuyer les entreprises québécoises, qu’elles soient bien établies ou toutes jeunes, est plus important que jamais », de conclure Madame Germain.

Jour de chance

Bonne fête à Catherine LeBlanc (photo) de Québec qui a 30 ans aujourd’hui le 30 janvier. 30 le 30, sa journée chanceuse, diraient certains. Catherine a plusieurs cordes à son arc : associée chez Kampaï Expérience Événementielle, elle est aussi coordonnatrice aux événements chez Familiprix et fait aussi partie des Jeunes influents de Leucan. Elle a profité du contexte difficile de la pandémie pour le secteur événementiel pour effectuer un retour aux études, à temps partiel, afin d’obtenir un AEC en design infographiste. Attendez, je n’ai pas terminé. Elle adore la musique et le patinage et elle joue du piano. Son chum, sa famille, ses amis(es) rêvaient de lui offrir une grande fête pour ses 30 ans, mais ce sera évidemment partie remise. Bonne fête Catherine.

La vingtaine

Bonne fête à l’avance à Sandrine D’Aragon St-Laurent (photo), de Québec, étudiante au doctorat en médecine à l’Université Laval, qui aura officiellement 20 ans demain dimanche. Plusieurs lui font remarquer qu’elle ressemble à sa grand-mère, Mme Michelyne C. St-Laurent, qui fut députée caquiste à l’Assemblée nationale du Québec, représentant la circonscription de Montmorency de 2012 à 2014.

Club remarquable du président

Le club Toastmasters YWCA Québec est monté de nouveau sur la première marche du podium en recevant, pour l’année 2019-2020, la distinction la plus élevée accordée par Toastmasters International, soit celle de Club remarquable du président. Cette distinction reconnaît la valeur de la formation offerte et souligne l’engagement des administratrices ainsi que le dynamisme des membres du club. Le club Toastmasters YWCA Québec offre aux femmes une formation pratique et un soutien par mentorat requis afin qu’elles communiquent en public avec confiance et développent leur leadership. Renseignements : https://www.ywcaquebec.qc.ca/cours-et-activites/toastmasters-ywca-quebec. Sur la photo, le club Toastmasters YWCA Québec.

Anniversaires

Phil Collins (photo), musicien, chanteur britannique, soliste de Genesis, 70 ans...Chris Simon, ex-dur à cuire de la LNH et de la KHL (avec les Nordiques (1992-1995), 49 ans...Christian Bale, acteur britannique (Batman), 47 ans...Danielle Goyette, ex-entraîneuse de l’équipe féminine des Dinos de l’Université de Calgary, 55 ans...Curtis Strange, golfeur professionnel américain, gagnant du U.S. Open en 1988 et 1989, 66 ans...Gene Hackman, acteur américain, 91 ans...

Disparus

Le 30 janvier 2020 : Pierre-Étienne Laporte (photo), 85 ans, président du Conseil de la langue française de 1990 à 1995 et député libéral de la circonscription d'Outremont de 1996 à 2003... 2019 : Dick Miller, acteur américain qui est apparu dans plus de 180 films... 2017 : Walter Hautzig, 95 ans, pianiste américain... 2016 : Frank Finlay, 89 ans, acteur britannique en nomination aux Oscars pour son rôle de soutien en 1965 pour le film Othello... 2013 : Diane Marleau, 70 ans, femme politique députée de Sudbury (1988-2008)... 2012 : Carrie Selivanov, 43 ans, fille de l'ancien joueur vedette de la LNH, Phil Esposito... 2009 : Ingemar Johansson, 76 ans, boxeur suédois... 2009 : Bernard Arcand, 63 ans, anthropologue de Québec... 2005 : André Fontaine, 78 ans, artiste-peintre, natif du Lac St-Jean... 2005 : Gisèle Schmidt, 83 ans, comédienne québécoise... 2001 : Jean-Pierre Aumont, 89 ans, acteur français... 1997 : Jean Constantin, 73 ans, chanteur et compositeur... 1996 : Gérard-Marie Boivin, 47 ans journaliste et animateur à Radio Canada.