Une mère qui a élevé 300 enfants meurt de la COVID-19

Une mère qui a élevé plus de 300 enfants et qui en a adopté sept au cours de sa vie est décédée après avoir contracté la COVID-19 aux États-Unis.

Susan Braley a été déclarée positive au virus et a été immédiatement transférée dans un hôpital de la Floride. La dame souffrait de difficultés respiratoires et son état se détériorait à vue d’œil.

Lors des 20 dernières années, elle a hébergé des centaines d’enfants dans le besoin afin qu’ils puissent avoir un toit et qu’ils soient en sécurité.

«Avant que ma grand-mère décède, j’ai pu lui parler. J’ai voulu lui dire que je l’aimais et que je la remerciais d’avoir fait tout ce qu’elle avait fait dans ma vie. Elle m’a dit: “Je t’aime aussi”», raconte Thomas Bartholomew, son petit-fils.

Avant de s’éteindre, Mme Bradley a demandé à son entourage de poursuivre la tradition familiale, soit de nourrir le plus de personnes dans le besoin possible lors de l’Action de grâce.

«Les enfants ont déjà perdu leur première famille. Sue était leur deuxième famille.»

Son mari, qui l’a grandement aidé avec les enfants pendant 45 ans, doit également combattre la COVID-19 à l’hôpital. On ne craint toutefois pas pour sa vie. La famille est rassurée.