Autre défaite par un but de l’Océanic face aux Cataractes

RIMOUSKI | Pour un 2e match en deux jours, l’Océanic s’est incliné par la marque d’un but face aux Cataractes de Shawinigan et pour la 2e fois, c’est Mavrik Bourque qui a inscrit le but gagnant, cette fois en prolongation dans un gain de 4-3 de la formation de la Mauricie ce dimanche à Rimouski.

Bourque a tranché le débat sur une belle passe de l’ex-Océanic Justin Bergeron, avec huit secondes à faire à la prolongation. «Nous avons effectué tout un retour. Nous allons grandir de ces deux matchs-là. Jacob Mathieu a marqué un gros but. J’ai bien aimé le jeu de notre 4e trio qui nous a donné du rythme. Alexandre Lefebvre a eu deux belles chances de marquer. D’autres devraient s’inspirer du 4e trio aujourd’hui», a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

L’entraîneur-chef des Cataractes, Ron Choules, estime que c’est son équipe qui a permis à l’Océanic de revenir dans le match. «Nous sommes sortis de notre plan de match et l’Océanic en a profité. C’est une équipe qui travaille fort», a-t-il commenté.

L’Océanic a ouvert la marque

L’Océanic a ouvert la marque en tout début de rencontre lorsque Luka Verreault (2e) s’est emparé du retour du tir bas de Mathis Gauthier pour battre le gardien des Cataractes, Charles-Antoine Lavallée. La réplique n’a pas tardé alors que les Cataractes ont marqué 75 secondes plus tard. L’ex-Océanic Zachary Massicotte est venu hanter ses anciens coéquipiers avec un tir des poignets du haut des cercles de mise en jeu.

Les Cataractes ont marqué deux fois en deuxième

Les Cataractes ont dominé la première moitié de l’engagement médian. La formation de Ron Choules en a profité pour marquer deux buts sans réplique. C’est encore une fois le capitaine Mavrik Bourque qui a sonné la charge avec un but sur un lancer de pénalité. Les Cats ont profité d’un avantage numérique pour doubler leur avance. William Veillette a servi une passe parfaite à Lorenzo Canonica qui a n’a pas raté sa chance. L’Océanic a mieux fait dans la deuxième portion de la période, mais n’est pas parvenue à battre le gardien adverse.

Après avoir manqué ses chances lors de quatre supériorités numériques en première moitié de 3e, l’Océanic a marqué deux buts en fin de match pour créer l’égalité 3-3. Le jeune de 16 ans Jacob Mathieu (2e) a réduit l’écart à un but avant qu’Adam Raska

(2e) ne pousse le match en prolongation avec un tir précis dès la mise en jeu remportée par Xavier Cormier.

En bref

L'Océanic avait apporté quelques changements à sa formation. Les défenseurs Simon Maltais et Mathis Gauthier remplaçaient Philip Casault et Frédéric Brunet. En attaque, Alexandre Lefebvre prenait la place d'Émile Lambert tandis que William Dumoulin manquait un 2e match de suite. L’Océanic affrontera les Remparts de Québec mardi à 14 h.