Baseball majeur: une saison de 154 matchs?

Le baseball majeur aurait proposé à son association des joueurs de tenir une saison de 154 parties en 2021.

C’est ce qu’a rapporté le site Yahoo! Sports dimanche.

L’offre des ligues majeures impliquerait que le début de la campagne soit repoussé d’un mois et qu’une semaine supplémentaire soit ajoutée à la fin du calendrier régulier. De plus, les joueurs obtiendraient leur plein salaire et les séries éliminatoires mettraient aux prises 14 clubs, soit deux de moins qu’en 2020.

Initialement, le début de la prochaine saison du baseball majeur était prévu le 1er avril, alors que les camps de printemps devaient s’amorcer le 27 février. Rappelons qu’une saison normale des ligues majeures comprend habituellement 162 affrontements.

Il y a moins d’une semaine, les responsables de la Ligue des cactus ont demandé au circuit Manfred de repousser l’ouverture des camps du printemps, et ce, à cause du nombre du cas de COVID-19 dans le comté de Maricopa, en Arizona.

Pour cette raison, le baseball majeur a fait cette proposition au syndicat des joueurs. Celui-ci doit donner son accord pour toute modification du calendrier.