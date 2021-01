COVID-19 | Capitale-Nationale: le meilleur bilan depuis septembre

L’aiguille des nouveaux cas de coronavirus a atteint son seuil le plus bas depuis plus de quatre mois, dimanche, dans la Capitale-Nationale.

Après un début d’hiver meurtrier et marqué par une transmission record de la COVID-19, l’heure est enfin aux bonnes nouvelles depuis quelques jours.

Dimanche, la région a signalé seulement 48 nouveaux cas de COVID-19 sur son territoire pour une période de 24 heures, soit le point le plus bas depuis... septembre.

Selon les données de l’Institut national de santé publique du Québec, il faut en effet remonter au 12 septembre pour trouver une valeur plus faible pour une journée. On répertoriait alors 47 nouvelles infections.

Samedi, ce sont 51 nouvelles contaminations qui étaient rapportées, un nombre exceptionnellement faible lui aussi, en comparaison du pic de 310 cas qui a été atteint le 4 décembre dernier.

Depuis quelques jours, la moyenne quotidienne était plutôt de 69 nouveaux cas.

Rappelons que plusieurs facteurs peuvent influencer le dépistage, comme le personnel disponible et la demande pour des tests.

Il demeure que la contagion diminue continuellement depuis quelques semaines, dans la région de Québec. Par contre, le bilan des morts continue de s’alourdir, avec huit nouveaux décès depuis vendredi.

Du côté de la Chaudière-Appalaches, le portrait est encourageant aussi, mais le niveau de transmission est similaire à la Capitale-Nationale, alors que la population est pourtant moins importante.

Dimanche, on dénombrait 53 nouvelles personnes contaminées au sud du fleuve, soit un peu plus que dans la Capitale-Nationale, et un nouveau décès.