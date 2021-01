Décès du chorégraphe Pierre-Paul Savoie

Le directeur artistique et fondateur de PPS Danse, Pierre-Paul Savoie, est décédé dimanche, à l’âge de 66 ans, des suites d’un long combat contre le cancer, a annoncé la compagnie.

Monsieur Savoie était aux prises avec la maladie depuis deux ans et était, semble-t-il, très affaibli dans les six derniers mois.

«Pierre-Paul a été entouré d’amitié et d’amour jusqu’au bout d’une maladie qu’il aura assumée avec grandeur et humilité», peut-on lire dans un communiqué transmis par PPS Danse.

Impliqué

Chorégraphe-interprète et metteur en scène, Pierre-Paul Savoie a été formé à l’Université Concordia. Il a mis sur pied PPS Danse en 1989 et s’est consacré à son œuvre jusqu’à la toute fin, assurant la direction de la majorité des productions de sa compagnie.

Au cours de sa carrière, il a créé pour la scène, le cinéma et la télévision et collaboré avec plusieurs institutions théâtrales, musicales et circassiennes. Au fil des ans, il a participé à des projets de Luc Plamondon et Claude Poissant, ainsi que du duo créatif Michel Lemieux et Victor Pilon.

Pierre-Paul Savoie s’est beaucoup impliqué en faveur de la défense, de la promotion et des conditions de pratique dans son milieu professionnel, notamment au sein du Regroupement québécois de la danse (RQD), dont il a été président de 1999 à 2004.

Il a reçu plusieurs récompenses et distinctions, dont le Prix Attitude décerné par le ROSEQ (Réseau de diffuseurs de l’Est-du-Québec) en 2004, le prix Hommage RIDEAU en 2008 et le Prix de l’action culturelle de la ville de Montréal en 2015.

Encore récemment, il travaillait à la structuration d’un réseau international pour la danse jeune public, Young Dance Network.

Très respecté

Ginette Ferland, agente de diffusion de PPS Danse, a souligné à l’Agence QMI combien Pierre-Paul Savoie était quelqu’un de «très, très respecté» dans le milieu de la danse au Québec. Elle a parlé de lui comme d’un homme «exceptionnel», qui a beaucoup travaillé pour le développement de la danse sur nos planches, et particulièrement auprès du jeune public.

Le regretté artiste était évidemment attristé par la fermeture des salles de spectacles qui prévaut dans la province depuis que la pandémie fait rage, en mars 2020. PPS Danse a d’ailleurs trois spectacles toujours en circulation, «Danse Lhasa Danse», «Attractions» et «Le trésor» (pour les enfants), qui seront repris dès que la situation sanitaire le permettra.

Pierre-Paul Savoie laisse notamment dans le deuil son époux, Arnold, sa famille, ainsi que de nombreux amis et collaborateurs.