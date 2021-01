Des poumons offerts... puis jetés à la poubelle

La veuve d’un ancien chef de police qui souhaitait faire don de ses poumons après avoir demandé l’aide médicale à mourir déplore qu’on ait dû jeter les organes en parfait état, faute de matériel médical.

« C’est inconcevable, parce qu’ils savaient qu’ils auraient des dons cette journée-là. Il y a tellement de monde qui sont en attente de greffe. C’est inimaginable », se désole Irène Trépanier.

Il y a un peu plus d’un an, son mari des 42 dernières années, Marc St-Laurent, a appris qu’il souffrait de sclérose latérale amyotrophique bulbaire, une maladie neurodégénérative qui s’attaque rapidement aux muscles de la parole, de la déglutition et de la respiration.

Loin de se laisser démoraliser, le retraité de 64 ans a plutôt choisi de voir le bon côté des choses, en entamant les démarches pour faire don de ses organes le jour où il recevrait l’aide médicale à mourir.

« Il m’a dit “on ne peut plus rien faire pour moi, mais moi je peux encore aider les autres”, raconte sa femme, la gorge nouée par l’émotion. Le don d’organes, ça donnait un sens au départ de mon conjoint. »

À cause de l’aide médicale à mourir et de sa condition, l’ancien directeur du service de police de Longueuil ne pouvait cependant pas donner son cœur – qui allait être arrêté trop longtemps –, ni ses yeux, ni sa peau, ni ses tissus. Il espérait toutefois pouvoir donner ses poumons, ses reins et son foie.

« Un homme de mission »

Or, le matin du jour J, en novembre dernier, la coordonnatrice de Transplant Québec leur a appris que M. St-Laurent ne pourrait pas faire don de ses poumons, même s’il avait obtenu des résultats très positifs lors de tests précédents, souligne sa conjointe.

On leur a dit qu’il manquait du matériel pour faire fonctionner une machine qui vérifie l’état des poumons.

En apprenant la nouvelle, le retraité au grand cœur a songé à repousser l’aide médicale le temps d’obtenir le matériel, mais il s’en est finalement tenu au plan initial, craignant que ses autres organes ne perdent de leur capacité entre-temps.

« Il m’a fait signe qu’il allait quand même sauver trois vies [...] Mon conjoint, ç’a toujours été un homme de mission, dit-elle avec émotion. En dernier, il était souffrant, mais il ne voulait même pas prendre de médicament pour préserver ses organes. »

Enquête au chum

Néanmoins, Mme Trépanier ne comprend pas pourquoi il n’était pas possible de prévoir le matériel, sachant que l’opération était planifiée depuis plusieurs mois.

« On aurait pu sauver deux personnes de plus. Les gens en attente qui auraient pu recevoir ces deux poumons, quand sera leur prochaine chance ? questionne-t-elle. Il ne faut pas que ça se reproduise. »

Le CHUM, responsable du seul programme de transplantation de poumon au Québec, a pour sa part assuré qu’il fera la lumière sur la situation.

« Nous pouvons toutefois comprendre la déception de la famille du patient », a-t-on indiqué par courriel.

♦ Au 30 septembre dernier, 41 personnes étaient en attente d’une greffe de poumon au Québec.