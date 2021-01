Gardez-vous une petite gêne, monsieur Legault!

Corrigez-moi si je me trompe, mais...

Les fameux points de presse de monsieur Legault sont censés parler exclusivement de la COVID-19, non ?

Ils ne doivent pas servir à faire la promotion des « bons coups » du gouvernement ?

« ON VA RÉALISER NOS PROMESSES »

Alors, pourquoi François Legault a-t-il profité du point de presse de jeudi dernier pour dire aux Québécois que son gouvernement va réaliser toutes ses promesses électorales ?

Pour ceux qui n’ont pas vu le point de presse du 28 janvier, voici ce que notre premier ministre a dit...

« Ce matin, j’ai eu un caucus pour préparer la prochaine session, et je peux vous dire qu’on est tous bien déterminés et convaincus de réaliser toutes les promesses électorales qu’on a faites pendant la campagne 2018, on va être capables de les respecter...

« Ça veut dire entre autres le développement des maternelles quatre ans, l’ajout de services pour les enfants qui ont des difficultés d’apprentissage, la rénovation des écoles, la construction de belles écoles... »

Et ça continue comme ça pendant quelques minutes — projets pour créer des emplois payants dans le secteur manufacturier, promotion de l’achat local, création d’emplois dans le secteur numérique, internet haute vitesse, l’identité, la culture, la loi 101, le tramway de Québec, le REM, la construction de maisons des aînés, alouette...

PROFITER D’UNE CRISE ?

Je m’excuse, mais... c’est quoi le rapport avec l’actuelle pandémie ?

J’avais la désagréable impression en regardant ce point de presse que monsieur Legault profitait de la crise – et du fait que nous étions tous devant notre petit écran pour nous informer de l’évolution d’une grave pandémie qui menace notre vie et celle de nos proches – pour vanter les réalisations de son gouvernement en matière de culture, d’éducation et d’économie !

Ce n’est pas seulement de mauvais goût, c’est carrément choquant !

L’opposition a raison de s’alarmer du fait que le gouvernement instrumentalise les points de presse pour se péter les bretelles.

Profiter du fait que la population est inquiète et angoissée (combien de gens regardent religieusement les points de presse du gouvernement pour savoir s’ils vont pouvoir retourner travailler ?) pour faire de la petite politique est assez ordinaire, merci.

Je comprends que monsieur Legault est fatigué comme nous tous, mais j’espère que c’est la dernière fois qu’on entend ce genre de propos dans un point de presse qui devrait, faut-il le rappeler, être exclusivement consacré à la santé publique.

Patrick Déry, l’excellent analyste des politiques publiques qui suit de très près toutes les décisions prises par nos gouvernements pour combattre la pandémie, a fait part de son indignation à QUB radio et sur Twitter, et avec raison.

DU TATAOUINAGE

Monsieur Legault a beaucoup critiqué le gouvernement Trudeau, ces derniers jours, et on le comprend.

Mais le Québec doit aussi se regarder dans le miroir.

Du tataouinage, il y en a ici aussi. On n’a qu’à penser aux dossiers controversés des ventilateurs et des tests de dépistage rapide.

« Les tests rapides ne sont pas efficaces à 100 % », nous dit-on.

Vaut mieux une alarme de feu efficace à 80 % que pas d’alarme du tout, non ?

Comme disait la députée libérale Marwah Rizqy : « Dans une guerre, on utilise toutes les armes qu’on trouve sous la main... »