Inquiétude de mère

Je vous soumets un problème qui va certainement résonner fort pour de nombreux parents. On veut tous faire le maximum pour protéger nos enfants, mais selon moi, il faut parfois se faire violence pour ne pas envahir leur intimité.

Nous avons deux enfants mon conjoint et moi. Une fille de 12 ans et un garçon de 15. Ce sont des enfants qui ne nous ont pas causé de tracas depuis leur enfance et en qui on a toute confiance. Mais lui et moi ne sommes pas sur la même longueur d’onde en ce qui a trait à la surveillance que l’on devrait exercer sur le contenu de leur téléphone cellulaire.

Dès l’achat de celui de notre garçon alors qu’il avait 12 ans, il a mis son nez dedans régulièrement pour exercer une surveillance nécessaire, me disait-il, afin de le protéger d’éventuels prédateurs ou harceleurs. Je n’étais pas d’accord, moi dont la mère s’était fait un devoir de m’apprendre la discrétion en condamnant les parents qui se permettaient de jeter un œil dans le journal intime de leurs enfants.

Alors que notre fille vient d’avoir son premier cellulaire comme cadeau de Noël, il s’apprête à faire pareil, tout en continuant à superviser celui de notre garçon. Je n’ose m’objecter trop fort à cette façon de faire de mon conjoint mais je doute quand même.

Anonyme

Selon les spécialistes en protection de l’enfance, « ...avant l’âge de 14 ans, même bien intentionné, un adolescent n’est pas outillé pour affronter seul les dangers qui peuvent venir avec un téléphone intelligent à cause des réseaux sociaux. Mais au-delà de cet âge, un autre facteur doit être pris en compte. Soit le maintien du lien de confiance entre parents et enfants, pour que ces derniers sentent que leurs parents les soutiennent et ne les envahissent pas. » Et pour moi un lien de confiance suppose une ouverture mutuelle à laisser à l’autre son espace secret.