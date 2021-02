McDavid et Draisaitl s’éclatent contre les «Sens»

Connor McDavid et Leon Draisaitl se sont amusés comme des petits fous aux dépens des Sénateurs d’Ottawa, alors que les Oilers d’Edmonton l’ont emporté 8 à 5, dimanche soir, au Rodgers Place.

Le premier a inscrit un but et fourni quatre mentions d’aide, tandis que le second s’est fait complice de six réussites.

McDavid et Draisaitl sont ainsi devenus le premier duo de joueurs des Oilers à amasser au moins 20 points à leurs 11 premiers matchs d’une saison depuis Wayne Gretzky et Jari Kurri en 1984-1985. Ils ont maintenant récolté 22 et 21 points depuis le début de la présente campagne.

L’Allemand est aussi le premier patineur de la Ligue nationale de hockey à fournir six aides dans un même match depuis Eric Lindros en février 1997. Draisaitl est le tout premier joueur à réussir l’exploit lors des deux premières périodes d’un match.

Outre McDavid, Dominik Kahun, James Neal (deux fois), Tyson Barrie, Ryan Nugent-Hopkins, Darnell Nurse et Kailer Yamamoto ont fait bouger les cordages pour la formation de l’Alberta.

La réplique des Sénateurs est venue des bâtons de Colin White, Brady Tkachuk, Drake Batherson, Tim Stutzle et Austin Watson.

Les Oilers et les «Sens» se retrouveront mardi soir.