Open d’Australie: Iga Swiatek ne se met pas la pression

La jeune joueuse Polonaise Iga Swiatek, lauréate de Roland-Garros l’an dernier, a assuré dimanche qu’elle n’avait que de « modestes attentes » pour l’Open d’Australie, où elle espère renouveler la recette gagnante à Paris: la détente et le plaisir.

La première Polonaise, hommes et femmes confondus, à décrocher un titre majeur en tennis est à Melbourne pour l’Open d’Australie qui doit débuter le 8 février. Après une quarantaine obligatoire, la joueuse de 19 ans disputera son premier match cette semaine.

« Je ne suis pas anxieuse, je suis surtout excitée », a-t-elle confié. « En gros, j’ai un peu de stress mais c’est normal ». « Je ne ressens pas plus de pression qu’avant Roland-Garros. En fait, je suis assez confiante de pouvoir jouer du bon tennis mais tout dépend de ma préparation, de mon attitude » .

« J’essaie d’avoir des attentes modestes, même si j’ai fait une très bonne pré-saison », a poursuivi Swiatek, classée 17ème.

Adolescente quasi-inconnue devenue célébrité en tant que plus jeune femme à remporter le tournoi de Paris depuis Monica Seles en 1992, Iga Swiatek a reconnu que sa vie avait changé avec sa victoire à Roland-Garros. Et qu’elle acceptait les obligations supplémentaires liées à son nouveau satut.

« Ce n’est pas gênant.C’est vraiment sympa », a-t-elle dit. « Évidemment, j’ai davantage d’obligations médiatiques. En ce moment, j’ai l’impresssion qu’il y a plus de regards sur moi ».

Désignée joueuse ayant le plus progressé aux trophées WTA 2020, elle a attribué sa prestation à Roland-Garros au fait d’être détendue et de s’amuser, une formule qu’elle espère renouveler à l’Open d’Australie.

« En fait, juste avant le tournoi (Roland-Garros), j’avais mes propres doutes et je ne savais pas si je serais prête à jouer mon meilleur tennis », a-t-elle déclaré. « J’ai changé d’attitude ... et je n’ai pas pensé à gagner, je me suis juste concentrée sur le plaisir sur le court, pas sur toutes les attentes.»

« Même si cela paraît vraiment bizarre de ne pas s’en soucier avant un tournoi, c’est parfois bien parce que vous pouvez avoir cette distance et voir des choses, non de manière émotionnelle mais plus rationnelle”. “Je vais essayer de faire ça (à l’Open d’Australie), mais je ne sais pas si je peux le faire sur un claquement de doigt ».