Télé jeunesse: Martin Cadotte, élève d’André Melançon

Si les enfants et les adolescents peuvent apprécier des émissions comme «Motel Monstre», «Mehdi et Val» et «La vie compliquée de Léa Olivier» tournées par Martin Cadotte, ils le doivent en partie au regretté André Melançon, son mentor.

«Il m’a partagé sa passion des séries jeunesse et je suis rapidement tombé dedans, confie le réalisateur. [...] L’idée de faire de la télé dramatique, c’est beaucoup l’idée qui m’a été partagée par André, les conversations qu’on a eues, sa passion.»

PHOTO COURTOISIE/Martin Lipman

Première qualité

Pleinement investi dans l’univers jeunesse, Martin Cadotte affirme que c’est un grand engagement que de devoir travailler avec des budgets et un temps moindres que lorsqu’il met en images des textes destinés aux adultes.

«Dans une série jeunesse, il y a tellement de choses qui se passent. Il y a beaucoup de revirements et d’informations, donc avec les comédiens en jeunesse, je dirige beaucoup plus que dans une série pour adulte alors qu’on s’est entendu sur le ton et l’objectif de la scène. Je parle du matin au soir. J’arrive à la maison et je n’ai plus de voix.»

PHOTO COURTOISIE/Martin Lipman

Or, la qualité des productions qui sont proposées ici lui donnent toujours le goût de se lever chaque matin pour se rendre sur un plateau. Ses équipes sont conscientes des attentes des téléspectateurs.

«Quand je tourne en jeunesse, la première chose que je dis à mon monde c’est: “Les jeunes d’aujourd’hui regardent 'Harry Potter'. À 4, 5 ou 6 ans, il y en a déjà qui regardent “Harry Potter”. Ils s’attendent à ce niveau de qualité.»

Réalisme et foi en l’avenir

Derrière diverses œuvres fantastiques - «La malédiction de Jonathan Plourde» est la dernière en lice -, Martin Cadotte a parfois besoin de se «ressourcer dans la vraie vie des gens qui vivent de vraies affaires». Ce besoin lui vient de son attirance pour les séries documentaires, comme ses projets «La ruée vers l’or» et «Destination Nor’Ouest».

Une envie qui peut très bien le mener vers un public comme celui de «La vie compliquée de Léa Olivier», dont il est à la barre. «Dans “Léa Olivier”, on était plus dans la réalité. Il y avait ce côté documentaire que j’aimais beaucoup. Dans la façon de tourner, on essayait d’amener cette énergie.»

Modelée par quantité d’artisans et de vedettes, notre télé est entre bonnes mains, croit fermement Martin Cadotte qui se dit soufflé par le talent de ceux qu’il dirige.

«Il y a beaucoup de gens qui sont hyper pessimistes en l’avenir; moi qui suis dans l’univers jeunesse, qui côtoie des jeunes, qui en croise et qui leur parle quand on va dans les écoles, je suis moins inquiet que la plupart des gens parce que je sais que ces jeunes sont bien en avance sur nous et qu’ils vont faire les bonnes choses.»

«La vie compliquée de Léa Olivier», le jeudi à 19 h 30 à TFO, et en tout temps sur Club illico. «Mehdi et Val» et «Motel Monstre» disponibles via Tou.tv.