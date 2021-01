Triste combat de coqs entre Québec et Ottawa

François Legault a invectivé Justin Trudeau. Justin Trudeau a plaidé que « les gens ne veulent pas voir des chicanes politiques sur le dos de la pandémie ».

Ottawa annonce de nouvelles mesures pour les voyageurs.

Québec avoue n’avoir aucune idée de la façon dont ces quarantaines surveillées à l’hôtel seront mises en œuvre.

Onze mois de pandémie. Deux gouvernements. Un dialogue de sourds.

Disons que c’est loin d’être édifiant.

Le règne de la méfiance

Près de 20 000 personnes sont mortes. Pourtant, Québec et Ottawa cultivent leurs rancunes.

Les uns diront que Justin Trudeau est trop centralisateur, qu’il est incapable de prendre des décisions rapides.

Les autres plaideront que François Legault se laisse guider par ses affinités souverainistes mises en veilleuse.

Et alors ?

Comment se fait-il que les deux premiers ministres semblent incapables de prendre le téléphone et se parler ? En privé. Pour s’écouter, s’entraider.

Si François Legault avait expliqué l’ampleur de ses inquiétudes à Justin Trudeau, peut-être que celui-ci aurait compris l’urgence d’agir selon Québec.

Et si Justin Trudeau avait été capable d’exposer la complexité de l’opération, les problèmes et les écueils auxquels il était confronté, les démarches qu’il avait entamées, peut-être que Québec aurait été moins virulent.

Mais non, de part et d’autre, on se passe des messages par médias interposés.

Les anglophones appellent ça le « bully pulpit », la « chaire de l’intimidateur » ; chacun, tel un curé, fait la morale à l’autre.

Et après ça, on se surprend que les citoyens écoutent de moins en moins leurs politiciens !

Et l’armée en renfort ?

Vendredi, le gastro-entérologue de l’Hôpital Charles-Le Moyne, le Dr Michaël Bensoussan, plaidait que l’armée devrait être appelée en renfort dans les hôpitaux pour contrer les impacts tragiques du délestage.

En effet, pourquoi ne pas faire appel à leur expertise et leurs ressources pour minimiser le nombre de cancers non détectés, de chirurgies reportées ?

La guerre, elle, n’est-elle pas ici, dans nos hôpitaux ?

Les victimes ne sont-elles pas ces Québécois qui traînent un cancer sans le savoir, la bombe à retardement d’une chirurgie cardiaque reportée ?

François Legault n’envisagera pas une telle avenue. Il a appris sa leçon.

Personne n’a oublié comment Justin Trudeau lui a remis sur le nez l’intervention des forces armées dans les CHSLD au printemps.

Voilà ce que ça donne, ce combat de coqs.

Épuisés, sous tension, nos dirigeants sont cantonnés dans leur logique.

Et pendant ce temps, les citoyens, eux, endurent.