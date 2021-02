Un Québécois sur le podium aux 24 heures de Daytona

À son second départ, dimanche, à la classique annuelle des 24 Heures de Daytona, Mikaël Grenier a rallié l’arrivée au deuxième rang dans la catégorie GTD.

À bord de sa Mercedes, le pilote de 28 ans, originaire de Stoneham-et-Tewkesbury, et ses coéquipiers, l’Australien Kenny Habul, le Suisse Raffaele Marciello et l’Allemand Luca Stolz, ont concédé un peu plus de 16 secondes aux vainqueurs quand le drapeau à damier a été agité.

À sa première tentative, en 2018, Grenier avait terminé cette épreuve d’endurance à la huitième place.

Photo courtoisie, Gary Parravani

Classés premiers, Maro Engel, Russell Ward, Philip Ellis et Indy Dontje ont orchestré un doublé pour le constructeur allemand Mercedes. Chaque gagnant a quitté Daytona avec une montre Rolex au poignet, gracieuseté du commanditaire principal de la course.

Stratégie efficace

« C’est un résultat à la fois satisfaisant et... décevant, a dit Grenier, en entrevue au Journal. Le but, c’est évidemment de gagner, mais on a été confrontés à des rivaux coriaces.

« Notre voiture était endommagée en fin de parcours [résultat de quelques accrochages], ce qui nous a empêchés de rouler à fond de train.

« Les vainqueurs ont aussi adopté une stratégie efficace lors de leur dernier ravitaillement, a renchéri Grenier, puisque le réservoir de carburant de leur voiture était moins vide que le nôtre. Ils ont gagné un temps précieux.

« Force est d’admettre aussi qu’on n’avait pas la vitesse pour les battre, surtout en fin de course. »

Spengler critiqué

L’autre Québécois inscrit à l’épreuve, Bruno Spengler, a dû se contenter du cinquième rang au volant de sa BMW dans la catégorie GTLM.

Dès le premier tour de la course, samedi après-midi, il a été impliqué dans un accrochage controversé.

« Il a beau être un pilote professionnel, il s’est comporté en débutant », a dit Cooper MacNeil, sur les ondes du réseau NBC.

La Porsche de l’Américain a subi des dommages importants lors de l’accident.

« Il a ruiné notre course », a poursuivi MacNeil.

Spengler a d’ailleurs été pénalisé pour son geste et il a dû faire une halte imprévue dans les puits de ravitaillement.

C’est l’équipage de Ricky Taylor, Filipe Albuquerque, Alexander Rossi et Helio Castroneves qui a remporté l’épreuve dans la catégorie reine, Daytona Prototype International (DPi), à bord d’une Acura.