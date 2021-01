Un village désenchanté

Plusieurs allégations de climat de travail toxique dans des municipalités qui ont fait la manchette ces dernières années démontrent l’inefficacité des recours pour les victimes au Québec.

Le cas de Saint-Élie-de-Caxton, en Mauricie, dont a traité l’émission J.E cette semaine, offre un autre exemple flagrant qu’il est difficile d’établir, au Québec, qui a le mandat pour enquêter sur ce type d’allégation grave.

«On n’a plus d’outils, il n’y a plus rien à faire. On baigne dans cette eau noire là, on appelle à l’aide et personne ne vient nous aider», a témoigné le conteur Fred Pellerin. Les légendes imaginées par ce dernier ont engendré un formidable succès touristique au sein de la municipalité, avant de se transformer en véritable cauchemar depuis l’arrivée du maire Robert Gauthier, en 2017.

Critiqué de toutes parts, le comportement du maire serait à l’origine de la démission de la majeure partie du personnel de Saint-Élie-de-Caxton. Les gens concernés ont tous invoqué un climat de travail toxique pour expliquer leur départ.

Flous et inefficaces

Or, les recours qui s’offrent aux employés qui se sentent ainsi lésés apparaissent flous et inefficaces. On a pu le voir dans d’autres cas où des allégations de harcèlement psychologique ont fait surface, dont à Lévis et à L’Ancienne-Lorette, dans la région de Québec.

Il existe certes un processus devant la CNESST, mais celui-ci s’avère complexe, notamment parce qu’il apparaît trop long et coûteux pour la victime, qui doit se passer de son salaire.

Plus de pouvoir

Quant à la Commission municipale du Québec (CMQ), elle ne semble pas avoir l’habitude d’enquêter dans de tels cas, comme l’a observé le directeur du bureau d’enquête de Québecor.

La ministre Andrée Laforest a signifié son intention de donner plus de pouvoir en la matière à la CMQ. Cela devrait s’avérer plus efficace que son intervention douteuse dans le conflit à Saint-Élie-de-Caxton, où elle s’est contentée de la version... des élus.