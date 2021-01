«Une autre histoire»: Ron et Anémone renoueront-ils?

Vincent Graton raconte avoir dévoré comme un roman les textes des épisodes d’Une autre histoire, particulièrement haletants, diffusés cet hiver à ICI Télé. «Ma blonde m’appelait pour souper, et je lui disais: "Attends, il faut que j’en lise un autre!"» relate le comédien d’un ton enthousiaste.

«C’est du bonbon, et j’adore mon personnage, ajoute Vincent Graton. Ron est un homme au lourd passé, prisonnier de plein de fantômes, qui vit avec beaucoup de culpabilité et de remords, et qui essaie de s’en sortir. Il y a bien des rebondissements!»

Réconciliation?

Alerte au divulgâcheur si vous avez encore quelques épisodes d’Une autre histoire à rattraper.

Maintenant sortie du coma après le traumatisme que l’immonde Valaire (Steve Banner) lui a infligé en allant la menacer au salon funéraire, les souvenirs et les émotions de Manon/Anémone (Marina Orsini) ne dansent plus sur le même rythme.

La maman a repris conscience de l’existence des trois enfants de son deuxième clan, mais ne ressent plus de passion pour Émilien (Patrice Godin) depuis son séjour forcé dans le cercueil qui lui a fait perdre la carte. En revanche, ses sentiments depuis longtemps enfouis pour Ron (Vincent Graton) refont surface, comme s’ils ne s’étaient jamais quittés. La pauvre Anémone espère que le père de sa première progéniture la protégera d’un possible retour de Valaire.

L’homme a très peu quitté le chevet de son ancienne flamme depuis que cette dernière est à l’hôpital. Y aurait-il une réelle réconciliation en vue? Ron retrouvera-t-il sa Manon?

Évidemment, inutile d’insister auprès de Vincent Graton pour obtenir la réponse.

«C’est sûr que Ron est habité par cet amour-là, se contente de concéder l’acteur. Mais je ne peux rien dire, sinon Chantal Cadieux [auteure de la série] va me taper sur les doigts! (rires)»

Esprit d’équipe

Longtemps attendue par les fidèles d’Une autre histoire, la fameuse réunion entre les deux familles d’Anémone, six enfants au total, qui se produit enfin, réjouit Vincent Graton. Ces scènes donnent l’occasion à l’artiste de côtoyer des collègues plus jeunes, une proximité qui l’enchante.

«Sincèrement, c’est l’un des plus beaux côtés de ce métier. C’est pour cette raison que le fait de vieillir ne m’effraie pas. Car d’être toujours en intimité avec des gens de toutes les générations nous amène à garder une certaine vivacité. On a des discussions, ils arrivent avec des musiques, des intérêts, des lectures, et nous, les plus vieux, on bénéficie de cette effervescence.»

«Et ils sont talentueux en "joual vert"! Moi, je suis de plus en plus comme un vieux loup, et je l’assume. J’ai toujours été un gars de gang, et j’ai toujours cultivé l’esprit d’équipe. C’était la même chose dans L’auberge du chien noir et Chambres en ville», mentionne celui qui, depuis qu’il pratique son métier, soit depuis 1981, a souvent eu la chance de jouer dans des séries qui duraient plusieurs années, comme Une autre histoire, qui en est à sa troisième saison.

«En ces temps de pandémie, c’est rock n’ roll. À l’Union des artistes, on m’a récemment dit que 50% des acteurs songent à se réorienter. Ce sont des chiffres affolants. Quand on travaille, on le savoure!» souligne Vincent Graton.

Une autre histoire, le lundi, à 20h, à ICI Télé. On peut aussi revoir Vincent Graton dans les rediffusions de La vie, la vie, à ICI ARTV.