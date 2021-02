Après la cruauté, trouver la vérité

C’était poignant de lire, samedi matin, le cri d’amour de Seyla Peralta-Garcia, la jeune femme de Steven Butler. Elle lui parlait de ses deux petits garçons, d’elle, qui demeure fière de ce qu’il tente de réaliser dans sa vie, du courage que demande l’effort de se relever après une défaite aussi cruelle.

Et de la bravoure que demande le simple fait de monter dans un ring.

Steven Butler est chanceux dans sa défaite. Advienne que pourra, il lui reste une vie à vivre. Soixante ans de plus à garnir de belles choses la besace des siens.

François Pratte de chez Eye of The Tiger Management, un dirigeant de l’entreprise, n’a pas été capable de prendre le choc. Il s’est plaint de la méchanceté et de la cruauté des commentaires sur les réseaux sociaux.

C’est cruel, la boxe, parce que ces commentaires méprisants, souvent vils et presque haineux, viennent de fans qui achètent les billets et les abonnements à la télé payante. L’idéal pour un dirigeant, c’est donc d’encaisser et de garder ses états d’âme pour lui.

Quoique, parfois, il y a une limite aux égouts qui débordent.

UN SPORT CRUEL

Dans le coin, après le knock-out, encore noyé dans le brouillard, Butler a eu ce cri du cœur : « Je suis fini ». C’était un cri des tripes. Le cri d’un homme jeune de 25 ans qui voit ses rêves et ses plans s’effondrer.

Plus tard, Butler a laissé un message plus pondéré sur Facebook. Mais les gens qui ont vécu des tempêtes savent bien que le fond de l’âme va porter encore longtemps le cri de l’inconscient : « Je suis fini ». Comme c’est arrivé à Lucian Bute après Carl Froch.

La boxe est cruelle et une défaite par knock-out n’a rien à voir avec le blanchissage subi par le Canadien. Ce n’est pas la vie de Jonathan Drouin qui est remise en question. Il ne perdra pas un sou noir. Steven Butler vient de voir s’envoler pour deux ans les bourses de finaliste et de grand combat.

C’est lui, c’est sa femme et c’est sa famille qui vont encaisser la claque. Sans parler de la déprime qui vient avec la chute.

Même si son promoteur ne le laissera pas tomber et va œuvrer à rebâtir sa confiance en lui offrant des huit rounds, comme ce fut le cas pour David Lemieux après sa défaite contre Joachim Alcine.

AVANT TOUT, L’EXAMEN DE LA VUE !

Mais rien ne va se passer sans que Butler et Estephan n’aient en main le résultat des tests pour la vue les plus précis et les plus pointus qu’on puisse se payer sur la planète. Camille Estephan est formel : « Il faut savoir si la vision de Steven est parfaite. Savoir s’il est apte à voir avec son œil gauche, opéré en juin, après la longue droite qui l’a atteint, contre Murata et contre Macias. Le crochet de la gauche a fini le dommage causé par la droite au Mexique. Sinon, il ne pourra plus continuer, c’est évident », soutient Estephan.

Ce qui est très inquiétant, c’est que dans la vidéo mise sur Facebook, Steven Butler insiste pour souligner qu’il n’a jamais vu venir le coup : « C’est comme recevoir un coup de poing les deux yeux fermés », dit-il dans cette vidéo.

UNE MAIN FRACTURÉE ?

Dans la tempête de la défaite, le clan Butler n’a pas encore eu le temps d’analyser tout ce qui a mal été à Mexico. Il y a cette main droite sans doute fracturée qui a complètement bouleversé l’allure du combat.

Photo courtoisie

Butler n’est pas un maître de l’esquive. Il possède heureusement une force de frappe qui l’a mené jusqu’à Tokyo dans un combat de championnat du monde.

Privé de cette force de frappe dès la fin du premier round, c’est un boxeur bien démuni qui s’est offert à un vétéran aguerri comme Jose de Jesus Macias. Le Mexicain n’est pas un grand boxeur, surtout que c’est un 154 livres naturel. Mais n’importe quel bon professionnel qui a l’ouverture béante pour un crochet est capable d’assommer un adversaire.

Cela dit, tout a tellement été croche dans l’aventure mexicaine qu’on ne peut même pas évaluer le travail accompli avec Mike Moffa.

Chose certaine, Estephan, Moffa et Butler (et j’ajouterais Rénald Boisvert) ont besoin de temps. Il va falloir évaluer l’état de sa vision, guérir sa main droite et reprendre le dur chemin des combats d’ouverture, comme après sa défaite contre Brandon Cook.

Et il va falloir récupérer aussi de ces trois knock-out. Cook, Murata et Macias ont laissé des traces. Il faut tout vérifier et prendre la bonne décision. Une jeune femme et deux beaux enfants attendent Steven Butler.

La vita è bella...