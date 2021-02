Complètement fous de l’hiver

Les fermetures et le confinement ont longtemps été synonymes d’inactivité et de prise de poids. Mais de nombreuses familles québécoises semblent, au contraire, être retombées en amour avec l’hiver, comme en témoignent les sites extérieurs pleins à craquer.

« Ils ont commencé à goûter plus au sport libre, et on avait besoin de faire un pas dans cette direction-là, pour la santé des Québécois. Ironiquement, la COVID-19 nous y a aidés, tout le monde sort plus cet hiver », constate Pierre Lavoie, conférencier et cofondateur du Grand Défi qui porte son nom.

Pourtant, un sondage réalisé par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) entre le 11 et le 23 décembre 2020 indique qu’un Québécois sur deux (51 %) a diminué son activité physique dans les derniers mois par rapport à la même période l’an dernier.

Pour M. Lavoie, ces données reflètent l’impact de la fermeture des gyms et l’impossibilité de pratiquer des sports d’équipe ou d’intérieur.

Mais ce contexte a poussé la population à se trouver d’autres options.

« En quelque sorte, c’est une bonne nouvelle. Les gens [sortent] et bougent spontanément, pour leur santé », affirme-t-il.

Pénurie

Martin Boucher, PDG du Groupe Boucher Sports qui détient 20 magasins au Québec, observe aussi un « phénomène dans tous les sports extérieurs ».

« La tendance la plus importante, c’est dans le ski de fond. Nos inventaires sont très, très bas », explique M. Boucher, utilisant même le terme « pénurie ».

« On a aussi vendu plus de raquettes la semaine passée en [ramassage sur le trottoir] que l’année passée avec les magasins ouverts [à pareille date] », poursuit-il.

La course et la marche sportive prennent aussi « beaucoup d’ampleur », tout comme le patinage, précise le PDG de l’entreprise.

Pleins à craquer

Hier, le Site de sports d’hiver de la Pointe-aux-Lièvres, à Québec, était complètement bondé de familles qui profitaient de l’hiver, malgré la température glaciale de -25 degrés Celsius.

« Habituellement, on fait beaucoup de ski, mais c’est difficile d’avoir une place en ce moment, c’est très achalandé. Alors on s’est rabattu sur le patin et la glissade ! », a laissé entendre Laurélie Trudel, qui venait de terminer une séance de patinage avec ses fils Sasha et Olivier.

« La pandémie, ça nous a fait découvrir plus d’endroits extérieurs de chez nous », ajoute-t-elle.

De la neige à venir

Une tempête prévue demain, qui pourrait apporter entre 20 et 30 centimètres de neige dans la région, mettra d’ailleurs la table pour la 67e édition du Carnaval de Québec, qui s’amorcera le 5 février.

