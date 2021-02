COVID-19 : au tour des Devils

Les Devils du New Jersey sont la dernière équipe en lice à devoir repousser l’un de leurs matchs en raison de cas de COVID-19.

Lundi, la Ligue nationale de hockey (LNH) a confirmé par le biais d’un communiqué que les noms de quatre joueurs supplémentaires des Devils avaient été ajoutés à la liste des hockeyeurs non disponibles en raison du virus. Les infrastructures de l’équipe seront également fermées jusqu’à nouvel ordre par mesure préventive.

La liste des Devils inclut désormais les noms des gardiens Mackenzie Blackwood et Aaron Dell, des défenseurs Sami Vatanen et Connor Carrick, ainsi que des attaquants Andreas Johnsson, Janne Kuokkanen, Michael McLeod, Kyle Palmieri, Pavel Zacha et Travis Zajac, a confirmé l’organisation.

Ainsi, au moins trois rencontres de l’équipe devront être repoussées, a annoncé la LNH. Ceci inclut deux duels face aux Penguins de Pittsburgh (mardi et jeudi) et un contre les Rangers de New York, prévu samedi.

Ces deux clubs s’affrontent d’ailleurs lundi soir, au Madison Square Garden. Les Rangers devront toutefois composer sans le jeune Kaapo Kakko, dont le nom a été ajouté à la liste des absences concernées par la COVID-19 en cours de journée.

Les Devils, qui occupent le cinquième rang de la section Est après neuf rencontres, ont affronté les Sabres à Buffalo, dimanche.