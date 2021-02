COVID-19: le Japon vers une prolongation de l’état d’urgence

Le gouvernement japonais s’apprêtait mardi à prolonger d’un mois son état d’urgence lié au coronavirus, à moins de six mois de l’ouverture des Jeux olympiques reportés l’an dernier en raison de la pandémie.

Une déclaration officielle était attendue plus tard dans la journée à Tokyo, où le Premier ministre Yoshihide Suga doit tenir une conférence de presse.

La prolongation d’un mois de l’état d’urgence a été largement évoquée par les médias locaux et des responsables politiques, et le porte-parole du gouvernement Katsunobu Kato a déclaré à la presse mardi matin que la situation semblait devoir «obliger à la vigilance pendant un certain temps».

Onze départements japonais, dont celui de Tokyo, sont actuellement concernés par la mesure, qui était initialement prévue jusqu’au 7 février. La prolongation devrait s’appliquer à dix d’entre eux, et ce malgré une baisse du nombre de nouvelles infections.

L’état d’urgence au Japon est beaucoup plus souple que les mesures de confinement imposées dans d’autres pays. Il appelle principalement à privilégier le télétravail et à la fermeture des bars et des restaurants à 20H00.

Un projet de loi actuellement en cours d’examen au Parlement prévoit des amendes pour les établissements qui ne s’y plieraient pas.

Le gouvernement japonais a longtemps été réticent à déclarer un nouvel état d’urgence après celui d’avril-mai 2020, mais une nette recrudescence des cas de coronavirus début janvier l’a contraint à durcir sa position.

Le Japon a été relativement épargné par la pandémie, avec quelque 5.700 décès recensés depuis janvier 2020. Mais le système de santé est de plus en plus surchargé et le soutien de la population à la prolongation de l’état d’urgence est fort.

Le Premier ministre Yoshihide Suga, qui a succédé en septembre à Shinzo Abe, a vu sa popularité chuter en raison de la crise sanitaire qui a accru les doutes sur la tenue des JO cet été, après leur report l’an dernier.

Le gouvernement japonais, les organisateurs de Tokyo-2020 et le Comité international olympique affirment que les Jeux auront bien lieu en juillet, même si la pandémie n’est pas maîtrisée.

Mais l’opinion publique japonaise est largement en faveur d’un nouveau report, voire d’une annulation, selon plusieurs sondages.

Le Japon a renforcé les restrictions d’entrée sur son territoire pendant l’état d’urgence, mettant fin à l’exemption dont bénéficiaient les athlètes pour venir s’entraîner.

Cela a conduit à l’annulation ou le report de certains événements sportifs, dont la première épreuve test olympique de 2021, qui était prévue en mars.