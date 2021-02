Départ du directeur de l’Office du tourisme de Québec

Entré en fonction il y a à peine 18 mois, le directeur de l’Office du tourisme de Québec (OTQ), Benoit Pigeon, quittera son poste bientôt.

L’information n’a pas été communiquée de façon directe. On l’a apprise, lundi, lorsque la Ville de Québec a affiché le poste de «directrice ou directeur de l’OTQ» sur son site Internet. On y offre un «emploi contractuel à durée indéterminée» dont le salaire annuel oscille entre 145 313$ et 181 642$. Les candidats intéressés ont jusqu’au 15 février pour se manifester.

Vendredi, le site Internet spécialisé «Tourisme Express» a publié une lettre du président du conseil d’administration de l’OTQ, Jean-François Côté, dans laquelle ce dernier spécifie que M. Pigeon «demeurera en poste pour quelques mois encore afin de permettre une transition efficace». Les raisons de ce départ ne sont toutefois pas spécifiées.

Selon M. Côté, «la tempête à traverser était et est toujours grande, et je remercie profondément Benoît Pigeon pour tout le travail accompli dans les derniers mois. Surtout, d’avoir su maintenir le cap, malgré tout, vers l’accomplissement de notre vision et de nos objectifs.

Remerciements

Dans la lettre, on peut également lire cette citation attribuée à M. Pigeon : «La dernière année et demie m’aura permis de découvrir une région aux multiples facettes qui fait la fierté de ses habitants et l’envie des visiteurs. Je remercie les administrateurs passés et actuels du Conseil, les partenaires et membres de l’Office, mais surtout l’équipe de l’OTQ qui s’est dévouée corps et âme pour l’industrie au cours des derniers mois».

Lundi, en début d’après-midi, l’OTQ a renvoyé nos questions à la Ville de Québec. Le maire Labeaume doit participer à 14h à un point de presse qui porte sur un autre sujet.

Benoit Pigeon est entré en poste à l’été 2019 en remplacement à André Roy.