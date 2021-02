En seriez-vous capable?

Photos courtoisie

Le Défi 28 jours sans alcool (MC) est en cours depuis minuit et se poursuivra tout le mois de février. Plusieurs ont décidé de relever le défi, d’autres se demandent encore s’ils en seraient capables en ces temps de pandémie. En moins de huit ans, le Défi 28 jours sans alcool est devenu un mouvement important et a été propulsé au cœur de la conscience collective en amassant des fonds pour la prévention de la toxicomanie chez les jeunes. Le Défi 28 jours sans alcool a été créé par la Fondation Jean Lapointe. L’organisme estime qu’il est d’autant plus important en cette période difficile de parler de santé mentale et de dépendances. La campagne vise à amasser 750 000 $ afin de sensibiliser des milliers de jeunes du Québec. L’animateur et chroniqueur de vin Philippe Lapeyrie (photo de gauche) a accepté d’agir à titre d’ambassadeur national, alors que Rémi Giguère (photo de droite), fondateur de Wassobre !, le sera pour la région de la Capitale-Nationale. Renseignements : defi28jours.com.

Monsieur le président

Photo courtoisie

Le nouveau conseil d’administration du Cercle d’affaires des bleuets s’est réuni en début janvier afin de peaufiner une programmation diversifiée (qui sera dévoilée sous peu), avec des activités virtuelles qui pourront être transformées pour des conférences en présentiel dès que les mesures sanitaires le permettront. Le nouveau CA est composé d’anciens et de nouveaux membres. Frédéric Munger (photo) est maintenant président, Véronyque Tremblay devient vice-présidente, Olivier Houde demeure trésorier, Marc-André Mercier sera responsable des abonnements et Pierre-Luc McNicoll en charge des communications et réseaux sociaux. Le CA compte aussi deux nouveaux visages : Patricia Bouchard et Linda Blackburn.

Le retour de la Criée

Photos courtoisie

La Fondation Centre de la Famille Valcartier travaille déjà à la préparation de sa 10e Criée, qui se tiendra en mode virtuel (pour l’instant) le samedi 16 octobre 2021 sous le haut patronage d’honneur du brigadier général, Gervais Carpentier (photo de gauche) commandant de la 2e Division du Canada et de la Force opérationnelle interarmées (Est), de son ambassadeur émérite, Philippe Couillard (photo de droite), premier ministre du Québec de 2014 à 2018, et de l’honorable J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec et patron de la Fondation. Philippe Couillard connaît très bien la réalité militaire puisque l’un de ses enfants exerce la profession. La Fondation vient en aide au Centre de la Famille Valcartier, dont la mission consiste à accueillir, soutenir et accompagner les familles dès leur intégration à la collectivité militaire de la base des Forces canadiennes Valcartier, de la grande région de la Capitale-Nationale et de l’Est-du-Québec. Renseignements : crfmv.com/fr.

Anniversaires

Photo courtoisie

Princesse Stéphanie de Monaco (photo), 56 ans... Karine Sergerie, médaillée olympique (argent à Pékin) en taekwondo, 36 ans... Rachelle Lefèvre, actrice canadienne (Montréal), connue pour son rôle de Julia Shumway dans la série télévisée Le Dôme, 42 ans... Philippe Falardeau, réalisateur et scénariste québécois (Monsieur Lazhar), 53 ans... Lisa Marie Presley, la fille du King (Elvis Presley), 53 ans... Marie-Chantal Perron comédienne (Unité 9) et actrice, 54 ans... Mario Pelchat, chanteur et producteur québécois, 57 ans... Serge Joyal, avocat, homme politique et sénateur canadien, 76 ans.

Disparus

Photo courtoisie

1er février 2020 : Roger D. Landry (photo), 86 ans, l’ancien grand patron du journal La Presse et père spirituel de la mascotte Youppi... 2019 : Wade Wilson, 60 ans, entraîneur de football américain et ex- quart-arrière de la NFL (1981-1998)... 2018 : Lennox Charles, 77 ans, le père de l’artiste Gregory Charles... 2018 : Dennis Edwards, 74 ans, un ancien membre du groupe The Temptations... 2016 : Murray Louis, 89 ans, chorégraphe américain... 2013 : Jean Faucher, 88 ans, réalisateur et metteur en scène québécois... 2012 : Angelo Dundee, 90 ans, figure de la boxe... 2009 : Camille Brind’Amour, 88 ans, un des grands bénévoles du hockey amateur... 2008 : Claude Roberge, 69 ans, fondateur de Ferti-Sol Plus... 1991 : Phil Watson, 78 ans, entraîneur de hockey (As de Québec)... 1988 : Heather O’Rourke, 12 ans, fillette dans le film Poltergeist... 1966 : Buster Keaton, 70 ans, acteur, réalisateur, scénariste, producteur américain.