Hula Bowl: trois placements en quatre tentatives pour David Côté

David Côté est revenu emballer de sa participation au Hula Bowl à Hawaii.

Dans une victoire de 15-13 de l’équipe Kai face à la formation Aina, dimanche au Aloha Stadium, le botteur du Rouge et Or de l’Université Laval a réussi trois placements pour mener son équipe à la victoire. «Ce fut une super belle expérience et je ne pourrais pas demander mieux, a résumé Côté. J’ai pu jouer au football une semaine alors que tout est arrêté au Québec et je me suis retrouvé à Hawaii. Je suis chanceux d’être le seul Canadien à avoir obtenu cette opportunité.»

S’il a réussi des placements de 33, 52 et 24 verges et raté une tentative de 52 verges ainsi qu’un converti, Côté a vécu une période d’adaptation pendant la semaine. «Ce fut plus difficile en début de semaine, a-t-il reconnu. On utilisait un ballon de la NFL qui est différent de ceux de la NCAA et de la LCF. Le ballon de la NFL est plus petit et plus léger. Le point de contact n’est pas identique. Avec un court préavis, j’avais pratiqué un peu avec un ballon de la NCAA qui est encore plus petit que celui de la NFL. Plus la semaine avançait, mieux ça allait et j’étais prêt pour le match.»

Contrairement au football canadien, les botteurs de la NCAA n’utilisent pas une plaque pour les bottés de précision. «Ce n’était pas nouveau pour moi parce que je travaille sans plaque avec mon entraîneur (Steve Wolf) depuis quelques années, a raconté celui qui est éligible au prochain repêchage de la LCF. La plaque permet de couvrir certains défauts. Sans plaque, tu peux travailler davantage certains points techniques.»

Aucune entrevue

Côté n’a pas été reçu en entrevue, mais son agent Rob Fry estime que ce n’est pas la fin de ses chances dans la NFL pour autant. «Il n’y a pas un chemin unique qui mène à la NFL, a-t-il souligné. David n’était pas connu à son arrivée et ce fut une bonne vitrine pour se faire connaître. On devrait recevoir des appels de certaines équipes quand elles vont recevoir les informations et les évaluations des recruteurs. Il a écrit le premier chapitre de son livre. C’est un long processus. David possède une jambe assez puissante pour évoluer dans la NFL et il est confiant.»

Côté pourrait être invité à un camp d’évaluation de botteurs. «Les postes sont peu nombreux à chaque année et la NFL va favoriser les gars qui ont joué une saison et qui ont évolué dans une grosse conférence. Il faudra voir aussi si les équipes pourront tenir un mini camp pour les recrues en mai.»

En raison du désistement du botteur de New Mexico qui est aussi un de ses clients, Fry a reçu un appel du directeur du Hula Bowl qui cherchait un remplacement. Fry lui a vendu les vertus de Côté qui a ainsi reçu une invitation à la dernière minute.

Soumis à un test COVID-19 avant son départ du Canada parce que tout le monde doit montrer un test négatif pour entrer sur l’ile, Côté en a subi un deuxième avant le match et un troisième avant son départ. «Il n’y avait pas d’amateurs au stade et les activités promotionnelles ont été annulées, a-t-il précisé, mais j’ai pu profiter du temps libre pour

aller à la plage à côté de l’hôtel et marcher. Les gens portaient le masque dans les rues. Je serai en isolement pendant 14 jours à mon retour à Québec.»