Îles-de-la-Madeleine: les télécommunications seront maintenues en cas de bris de câbles

Les principaux services de télécommunications seront maintenus aux Îles-de-la-Madeleine en cas de bris simultané des deux câbles optiques sous-marins, car un nouveau lien micro-onde prendra la relève au besoin.

• À lire aussi: Québec va assurer les câbles optiques des Îles-de-la-Madeleine

D’une capacité de 2,7 gigabits par seconde, ce nouveau lien, situé en Nouvelle-Écosse, assurera la sécurité des Madelinots en permettant de maintenir les services téléphoniques résidentiels et cellulaires, ainsi que les services internet, dans l’éventualité d’un bris simultané des deux câbles sous-marins, comme ce fut le cas le 29 novembre 2018. À cette date, les insulaires avaient été sans liens de télécommunications avec le continent pendant plusieurs heures.

«Les citoyens des Îles-de-la-Madeleine ne seront plus coupés du reste du monde en cas de tempête et de bris des câbles sous-marins», a indiqué lundi Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du premier ministre, en soulignant que le bris simultané des deux câbles est un cas de figure rarissime, mais tout de même possible. Sous l’égide de François Legault, M. Bélanger travaille notamment pour que tous les Québécois aient un accès à une connexion internet haute vitesse d’ici 2022, comme promis par le gouvernement caquiste.

Des investissements de 1,1 M$, assumés aux deux tiers par le gouvernement du Québec, ont été nécessaires pour activer ce nouveau lien micro-onde. Il assurera ainsi la robustesse du réseau d’ici la mise en service éventuelle d’un troisième câble de télécommunications sous-marin entre la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine.