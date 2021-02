La fin d’un long parcours pour Dustin Pedroia

Le joueur de deuxième but des Red Sox de Boston Dustin Pedroia a annoncé sa retraite du baseball professionnel, lundi, mettant fin à une carrière de 14 saisons dans les grandes ligues.

L’athlète de 37 ans n’a plus joué depuis 2019 et a été limité à neuf rencontres depuis 2018 à cause des blessures, particulièrement des problèmes chroniques au genou. Il détenait un contrat valide jusqu’à la fin de la campagne 2022.

Triple vainqueur de la Série mondiale, Pedroia a été choisi le joueur par excellence dans la Ligue américaine en 2008 et a remporté quatre Gants dorés. Ayant disputé 1512 matchs à vie, il a totalisé 140 circuits et 725 points produits, tout en maintenant une moyenne au bâton de ,299.

Invité quatre fois à la classique des étoiles, celui ayant porté uniquement l’uniforme des Sox a cogné 213 coups sûrs, dont 54 doubles, durant l’année qui lui a valu le titre de joueur le plus méritant de l’Américaine.