La léthargie du CH

Le Canadien traverse sa première léthargie de la saison. Une série d’une défaite et une disette de buts qui pourrait devenir inquiétante après un troisième blanchissage. Heureusement, on n’en est pas là. Mais à écouter et lire les commentaires des amateurs et des « experts », je commençais à croire qu’il faudrait envisager de créer une nouvelle ligue pour le Canadien. Le CH était trop fort pour la LNH.

Ce qui est rassurant pour les fans, c’est que la défaite du Canadien est une « bonne défaite ». Quand le gardien de but adverse mérite la première étoile après deux périodes de jeu tellement il est solide et brillant, ça veut dire que les attaquants créent des chances de marquer et qu’ils sont dangereux. C’est ce que je retiens. Se faire voler par un gardien « hot » fait partie de la game. Piton l’a dit.

DANS LE CALEPIN

Petite précision de la part de la relationniste de Caroline Proulx, ministre du Tourisme. C’est le gouvernement libéral en 2018 qui avait accepté d’aider la Ville de Montréal pour le Mondial de 2026. Il aurait donc fallu lire que « le gouvernement du Québec a renié son engagement ». Ça change rien au fait que Montréal se retrouve sans même une pinotte salée et que Valérie Plante n’a encore rien fait depuis la réception de la lettre, le 15 janvier. Avec la COVID-19, comment défendre un projet de soccer en 2026 ?