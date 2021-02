LAH : une convention, mais pas de calendrier

La Ligue américaine de hockey (LAH) n’avait toujours pas annoncé de calendrier pour sa section canadienne, lundi, mais elle a malgré tout fait un pas de plus vers la tenue d’une saison écourtée, puisque la convention collective a été ratifiée par le circuit et l’Association des joueurs.

Ainsi, 26 équipes américaines du circuit de développement pourront reprendre l’action comme prévu à compter de vendredi.

«Nous sommes très heureux que les joueurs et les clubs membres de la LAH se soient réunis afin de trouver une solution pour jouer la saison 2020-2021 pendant cette période difficile, a dit le président et chef de la direction de la LAH, Scott Howson, dans un communiqué. Nous restons déterminés à assurer la santé et la sécurité de nos joueurs, entraîneurs, officiels et partisans, ainsi que de tous ceux qui contribueront à notre ligue cette saison.»

Le Heat de Stockton – club-école des Flames – a demandé une autorisation spéciale pour disputer la saison à Calgary. Il devrait ainsi évoluer avec le Rocket de Laval, le Moose du Manitoba, les Marlies de Toronto et les Senators de Belleville au nord de la frontière canado-américaine.

Jeudi, le circuit promettait un horaire «dans les prochains jours».