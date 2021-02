Le Drakkar devra afficher plus de constance

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau tentera de freiner une vilaine séquence de quatre revers d’affilée, mardi soir, lorsqu’il affrontera les Cataractes de Shawinigan sur la glace du Colisée Sun Life de Rimouski.

Limité à un petit point et détenteur d’un bilan modeste de 0-3-1 depuis la reprise des activités dans le circuit Courteau, le navire nord-côtier peine à se remettre en marche dans un environnement protégé.

Battus 3-1 et 5-2 par les Remparts de Québec lors du récent week-end, les hommes de l’entraîneur-chef Jean-François Grégoire devront faire preuve d’une plus grande constance s’ils espèrent renouer avec le succès.

«L’inconstance a été notre principale lacune au cours de ces deux matchs et les joueurs devront se montrer beaucoup plus alertes et affamés sur la patinoire», a vite reconnu le patron derrière le banc.

Victimes de quatre buts sans riposte lors des sept premières minutes de jeu du dernier duel, les membres de l’équipage n’auront pas le choix d’amorcer la prochaine rencontre en même temps que leurs adversaires.

«Nous avons une jeune formation et on ne peut pas se fier sur le travail de trois ou quatre individus. Nous avons besoin d’un effort collectif et tout le monde doit être prêt à payer le prix et jouer dans notre identité.»

Défensivement, l’équipe demeure compétitive grâce, notamment, aux prouesses du vétéran gardien de but Lucas Fitzpatrick, qui sera de retour à son poste. Les choses sont plus corsées sur le plan offensif avec 42 buts marqués en 19 parties dont seulement cinq durant cette courte série noire.

En bref

Il s’agira de la deuxième confrontation Cataractes-Drakkar depuis le début du calendrier... Les patineurs de la Mauricie l’avaient emporté 3-1 lors du match inaugural de la saison... S’ils souhaitent renverser la vapeur, les vikings du navire devront aussi contenir l’excellent Mavrik Bourque (fiche de 5-1-6 en deux matchs) proclamé comme le joueur de la dernière semaine au sein de la LHJMQ.