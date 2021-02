Le gouvernement caquiste veut des travaux parlementaires virtuels après la pandémie

Le gouvernement caquiste souhaite que le travail à distance à l’Assemblée nationale reste après la pandémie car il est bénéfique pour la conciliation travail-famille.

«Je pense que si on veut attirer davantage de jeunes parents en politiques, si on veut s’assurer une meilleure représentativité, on doit utiliser la technologie pour faciliter le travail. On a vu que c’est possible de faire du télétravail dans toutes les entreprises, et c’est le cas à l’Assemblée», affirme M. Jolin-Barrette en entrevue avec notre Bureau parlementaire.

La CAQ a déposé il y a près d’un an une importante réforme parlementaire, qui propose par exemple de diminuer le temps de discussion sur les amendements aux projets de loi ou la création d’un poste de directeur du budget. Mais elle concerne également la conciliation travail-famille, avec la création d’une halte-garderie, un ajournement des travaux à 18 h et l’instauration d’un congé parental d’un an pour les députés.

La pandémie a mis le projet sur la glace, mais elle a tout de même forcé l’Assemblée nationale à se moderniser. «Avec la pandémie, on a pu commencer à utiliser la technologie à l’Assemblée. Je souhaiterais encore plus de travaux virtuels», affirme le ministre.

Dans les prochaines semaines, l’Assemblée nationale va doubler le nombre de commissions parlementaires virtuelles (de deux à quatre) et «travaille sur le Salon bleu», où se tiennent les périodes de questions. Il pourrait être «entièrement virtuel», note le bureau du leader parlementaire.

Et pour M. Jolin-Barrette, ces changements doivent perdurer après la crise sanitaire qui les a provoqués: « avant, les témoins entendus en commission parlementaire devaient se déplacer à Québec, maintenant ils peuvent être entendus où qu’ils se trouvent. Les élus peuvent participer aux travaux et évitant beaucoup de temps de transport » fait-il valoir. Ce sont pour lui des gains auxquels il ne faut pas renoncer.

Réforme

Pour les partis d’opposition cependant, ces discussions doivent se faire dans le grand projet de réforme parlementaire. Le Parti québécois, le Parti libéral et Québec solidaire comptent tous présenter dans les prochaines semaines leurs contre-propositions de réforme.

Le PQ et le PLQ n’ont pas voulu se mouiller, mais Gabriel Nadeau-Dubois, le leader parlementaire de Québec solidaire, croit de son côté qu’il ne faut pas voir dans la technologie un miracle. Elle a ses qualités, mais également ses défauts. «La rétroaction que je reçois de mes collègues députés solidaires sur l’expérience des commissions parlementaires virtuelles est extrêmement nuancée. Ce n’est pas vrai que c’est une partie de plaisir. Le niveau d’attention n’est pas le même. La qualité des échanges n’est pas la même. Sans fermer la porte, c’est n’est pas si simple que ça», dit-il. En caucus, les élus lui ont indiqué que ça «n’a pas été très appréciée».

Quant à l’idée d’un Salon bleu virtuel, «ça va en prendre beaucoup pour me convaincre qu’une période de questions pourrait être aussi efficace qu’en personne», laisse-t-il tomber.

Il espère toutefois, tout comme M. Jolin-Barrette, que les partis s’entendront pour adopter une réforme parlementaire avant les prochaines élections, en 2022. Mais avant de s’engager à pérenniser les travaux virtuels, il demande de faire un vrai bilan à la fin de la session parlementaire qui débutera cette semaine. «Est-ce que ça a servi la démocratie, la qualité des délibérations et le travail des députés? Il n’y a pas de réponse définitive». «Il ne faudrait pas que la généralisation du télétravail devienne une façon de se soustraire à la reddition de compte devant les médias», a ajouté.