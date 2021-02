Le ton sera crucial pour la rentrée parlementaire

Vivement la reprise des travaux parlementaires demain à l’Assemblée nationale du Québec.

Après tout ce qu’on a vécu depuis le mois de décembre, soit le nouveau confinement, le couvre-feu, le retour en classe, et tout ce qui s’en vient, le retour souhaité des codes de couleur, la reprise en douce de l’économie, l’application des nouvelles mesures pour les voyageurs, les choix dans les délais de vaccination, la relâche scolaire, bref une liste essoufflante de dossiers va alimenter énormément les débats.

Des oppositions à l’affût

À moins de deux ans des élections générales, tous les partis ont maintenant un ou une cheffe bien en selle qui ont eu le temps d’apprivoiser leur nouveau rôle et de remodeler leur équipe, qu’ils aient la chance de siéger ou pas. L’attitude et le ton de nos élus seront scrutés à la loupe.

D’abord, le premier ministre, qui est de nature plutôt impulsive, devra tenter de demeurer zen malgré la fatigue accumulée qui jouera contre lui. Depuis le temps qu’il est en politique, les oppositions ont appris à décortiquer ses points faibles et à lire ses sentiments dans ses mimiques.

Avec la pandémie, François Legault a pris l’habitude d’avoir toute l’attention médiatique. Les oppositions sont dans l’ombre, il le sait et il en profite. Lors de son dernier point de presse, jeudi dernier, sur la COVID-19, ce n’était même plus subtil. Pendant au moins cinq minutes, il a profité de cette tribune pour parler des engagements électoraux qu’il entendait respecter malgré la pandémie. C’était malaisant et ça n’avait pas sa place dans une conférence avec les représentants de la Santé publique. Le retour en force des oppositions viendra faire un contrepoids tellement important en démocratie.

Monter le ton, une erreur

Devant une « écoeurite » de plus en plus grande des Québécois confinés, il pourrait être tentant pour les députés de l’opposition de monter le ton, de devenir plus agressifs, comme la CAQ prenait plaisir à le faire lorsqu’elle était dans l’opposition, mais dans le contexte actuel, ça n’aiderait en rien les choses.

Pour illustrer mon propos, quand un édifice est en feu, ce n’est pas le temps de se chicaner avec ses voisins d’en face, mais plutôt de s’entraider pour sauver le plus de monde possible. Ce n’est qu’une fois le feu éteint et le bilan connu qu’on doit régler les comptes. En pleine pandémie, avec la nouvelle menace provenant des variants du virus, les oppositions devront donc continuer à être proactives, poser les bonnes questions de façon respectueuse et proposer des solutions concrètes pour aider à nous sortir de la crise. L’heure n’est pas aux règlements de compte.

Malgré les sondages démontrant toujours une très forte popularité du gouvernement de la CAQ, François Legault et son équipe devront éviter d’avoir l’air au-dessus de leurs affaires et se montrer ouverts aux bonnes idées des oppositions. Il ne reste que 20 mois avant les prochaines élections provinciales, mais en politique, c’est une éternité. D’ici là, tout peut changer rapidement, même si les électeurs pardonnent davantage à un gouvernement qui en est à son premier mandat.