Le village de Québec

Le gouvernement Legault serait-il en train de faire la preuve qu’il tente de se servir du projet de tramway de Québec pour gagner du temps avec celui de troisième lien, sa promesse phare à Québec ? On peut le penser.

Encore cette semaine, le premier ministre Legault a réitéré que le tramway se réaliserait, mais qu’il fallait mieux desservir les banlieues. La veille, le maire de Québec avait regretté que Québec soit considérée comme un village et qu’on la regarde de haut. « Je commence à trouver ça un peu révoltant », a-t-il lancé.

Les relations des plus tièdes entre le maire Labeaume et le gouvernement Legault n’aident certainement pas à dénouer l’impasse dans le dossier.

Mais les décideurs publics, quand ils doivent se pencher sur des projets devant servir l’intérêt public, devraient s’élever au-dessus de la mêlée – et des jeux de pouvoir – pour se concentrer sur les véritables objectifs. Cela vaut pour le gouvernement et pour le maire, dont l’impulsivité l’amène trop souvent à faire des déclarations regrettables.

Retour à la base

Si on revient à la base, l’objectif d’un réseau structurant de transport en commun, à Québec, n’a pas changé. Il consiste, comme partout ailleurs, à contribuer au développement de la ville. Il doit pour ce faire contribuer à répondre à la demande supplémentaire créée par l’accroissement de la population et des déplacements qui causent une congestion croissante.

Toute cette réflexion entourant le projet doit se baser sur les travaux et recommandations d’experts. Ces experts se trouvent au sein de la Ville de Québec et du Bureau de projet du réseau structurant, qui y travaille depuis plusieurs années déjà.

En ce qui concerne les banlieues, la Ville exposait l’été dernier que près de la moitié des kilomètres de rail passeront en banlieue (13 sur 22), et 73 % des nouvelles voies et accotements du projet devaient servir à y améliorer la desserte.

Que faut-il de plus ? Le gouvernement Legault ne l’a jamais précisé publiquement. Comment expliquer alors qu’il multiplie les annonces en projets d’infrastructures pour Montréal, mais qu’il ne vienne pas à bout de donner le feu vert à celui de Québec ?

Quand on revire le dossier dans tous les sens, la seule explication sérieuse se trouve du côté du troisième lien, que le gouvernement souhaite arrimer au tramway.

Le problème, c’est que contrairement au tramway, le troisième lien se trouve loin encore de l’obtention d’un financement qui nécessitera la participation du fédéral.

Revoir le projet

Pour l’ex-ministre Sam Hamad, il faut revoir le projet de tramway, car il ne fait pas l’unanimité et ne recueille pas suffisamment d’appuis.

En fait, il est rare que des projets de réseau structurant déclenchent des passions dans les villes, pas plus qu’ils ne font l’unanimité ou s’avèrent parfaits. On devrait donc éviter de statuer sur la qualité d’un projet sur cette base.

Par ailleurs, il serait beaucoup plus facile pour le maire de Québec de faire pression sur le gouvernement s’il avait mieux communiqué son projet dès le départ, de même que s’il avait évité certaines déclarations maladroites sur le tramway avant l’élection.

À Montréal, on sent que les acteurs rament dans le même sens quand il est question de transport en commun. Le REM a subi de nombreuses modifications et vu son budget exploser, ce qui ne l’a jamais remis en question pour autant.