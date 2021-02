L’échange de Nolan Arenado aux Cardinals officialisé

Les Cardinals de St. Louis ont finalisé l’échange leur permettant de mettre la main sur le joueur de troisième coussin des Rockies du Colorado Nolan Arenado, lundi soir.

Pour faire l’acquisition du joueur vedette, la formation du Missouri a cédé le lanceur gaucher Austin Gomber et quatre joueurs des ligues mineures. Il s’agit des joueurs d’avant-champ Elehuris Montero et Mateo Gil, ainsi que des artilleurs Tony Locey et Jake Sommers.

Les Rockies ont aussi envoyé une somme d’argent aux «Cards».

De plus, Arenado a accepté d’ajouter une année de plus à son contrat, qui se terminera maintenant après la saison 2027. Ce dernier détenait une clause de non-échange qu’il devait lever pour que l’échange ait lieu.

L’athlète de 29 ans a passé les huit premières saisons de sa carrière avec les Rockies. Le natif de la Californie a reçu le Gant d’or à sa position lors de l’ensemble de ses saisons dans les ligues majeures.

Il a également mis la main sur quatre Bâtons d’argent, menant même la Ligue nationale pour les coups de circuit en 2015, 2016 et 2018. Il a aussi participé cinq fois au match des étoiles.

L’an dernier, Arenado a produit 26 points et huit longues balles en 48 rencontres. Il a montré une moyenne au bâton de ,253, la moins bonne de sa carrière.